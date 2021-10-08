Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака: день, когда происходит дуэль между силами добра и зла

Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака: день, когда происходит дуэль между силами добра и зла

День, когда происходит дуэль между силами добра и зла, затрагивающая все сферы нашей жизни – от бытовой и личной до профессиональной.

Как правило, самое сильное – негативное – воздействие он оказывает на людей с неустойчивой психикой: мнительных, впечатлительных и легко впадающих в отчаянье – им будет казаться, что весь мир ополчился против них. Лучший способ избежать таких ощущений – работа, благо, энергии сегодня будет хоть отбавляй.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 октября для Овнов

Не давайте "доброжелателям" сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с самого утра, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 октября для Тельцов

Самое главное в общении с окружающими – никому не говорить грубостей и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности как в рабочем коллективе, так и в семье.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 октября для Близнецов

Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной – непростой ситуации – обращайте внимание на знаки, которые будет посылать судьба – один из них придется вам весьма кстати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 октября для Раков

Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания, которые могут делать самые разные – как близкие, так и малознакомые – люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 октября для Львов

В первой половине дня с вами неожиданно может случиться приступ раздражительности: он будет обусловлен негативным влиянием Луны, поэтому продлится недолго.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 октября для Дев

Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, сделать перестановку в квартире или вышить наволочку для диванной подушки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 октября для Весов

В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет – приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обидите и разозлите второго – снова наладить с ним отношения будет непросто.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 октября для Скорпионов

Не стоит отметать критику, которую вы можете услышать в свой адрес: важно не только прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные – конструктивные – выводы на будущее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 октября для Стрельцов

Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: действуя в соответствии с принципом "лучшее – враг хорошего", можно переделывать его до бесконечности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 октября для Козерогов

Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, – скорее всего, открытие будет приятным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 октября для Водолеев

Кипучую энергию этого дня необходимо волевым усилием направить на решение конкретных задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими вам людьми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 октября для Рыб

С начальством сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезете – отношения будут серьезно испорчены.

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