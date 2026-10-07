Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака: день, когда важно не общаться с недоброжелательными людьми

Осенний пейзаж / © Getty Images

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Противостоять ей не только можно, но и нужно, главное — помнить об элементарных правилах безопасности и соблюдать их.

Особенно важно не общаться с людьми, доброжелательность которых вызывает у вас сомнения — вполне возможно, что им намерения далеко не так благородны, как это может показаться на первый взгляд.

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Овен

День благоприятен для очищения организма на всех уровнях — от ментального до физического: звезды настоятельно рекомендуют заниматься йогой, пить травяные чаи и чистую, негазированную воду, принимать ванны с лавандой или морской солью.

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Телец

Нежелательно проявлять негативные эмоции, даже если будет казаться, что для этого есть повод: они подпитывают силы зла, поэтому важно думать только о хорошем — так можно будет сохранить в равновесии как свое внутреннее состояние, так и мировую гармонию в целом.

Близнецы

Сулящие неприятности знаки, которые могут преследовать вас сегодня с самого утра, скорее всего не будут иметь под собой хоть каких-нибудь оснований для серьезного беспокойства, поэтому не стоит принимать их во внимание и расстраиваться.

Рак

Коллеги, которые профессионально с вами конкурировать — с большой долей вероятности — захотят сбить вас с активного рабочего настроя и приложат к этому массу усилий, не стоит показывать, что они вас «зацепили», и давать им повод для довольства собой.

Лев

Лучший способ снизить уровень стресса, который представители знака ощущают в это время, — физическая нагрузка: сделав в доме уборку или занявшись спортом, вы почувствуете приятную усталость, благодаря которой позабудете о накопленном негативе, как будто бы его и не было.

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Дева

Общаясь с малознакомым или вовсе незнакомым вам человеком, важно следить за тем за тем, что и как вы говорите: слишком велика вероятность ненароком выдать тайну, которую вы долго и тщательно оберегаете от внимания посторонних лиц.

Весы

Поскольку особых трудовых достижений от вас в это время ждать не приходится, займитесь наведением порядка в окружающей вас действительности — от собственного рабочего стола до квартиры или дачного участка.

Скорпион

Профессиональный успех в этот день ждет преимущественного тех представителей знака, кто, несмотря на желание отдохнуть, сможет сосредоточиться н решении стоящих перед ними рабочих задач, не смотря на их масштаб: незначительных занятий сегодня не будет — все по-своему важны.

Стрелец

С раздражением в отношении окружающих людей, которое будет преследовать вас с самого утра, нужно бороться с максимальной решительностью, иначе оно отнимет у вас львиную долю сил, необходимых не только для полноценной работы, и для личной жизни.

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Козерог

Лучший способ избавиться от навязчивых и тревожных мыслей, которые могут беспокоить вас в этот день — домашняя работа, которой надо уделить время, несмотря на будний день: чистота и порядок значительно улучшат ваше настроение.

Водолей

Недовольство собой и своими жизненными и профессиональными достижениями, которое представители знака могут испытывать сегодня, не имеет под собой реальных оснований: оно — всего лишь негативное влияние лунных энергий, которое пройдет уже завтра.

Рыбы

Даже если успехи нынешнего жизненного этапа далеки от того, какими вы хотели бы их видеть, это не повод заниматься самокритикой: ничего кроме заниженной самооценки это вам не принесет, так что не стоит лишать себя уверенности в своих силах — это отрицательно повляет на работу и личную жизнь.

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