Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя жаловаться на судьбу

В нынешний день, который астрологи считают временем повсеместной любви, нельзя открыто выражать свое недовольство.

Особенно- и это актуально для воскресенья – запрет касается отношений с близкими людьми: семьей – любимыми людьми, родителями и детьми – и друзьями. Не стоит также сетовать на судьбу: если принять все, как есть, звезды отнесутся к нам благосклонно и помогут сделать жизнь лучше, если ж начать жаловаться, ситуация может и ухудшиться. А еще это время благоприятно для поиска пропавших вещей и даже людей: - открывшиеся экстрасенсорные и телепатические способности сделают это возможным.

Овен

Делая замечания окружающим – как близким, так и малознакомым – людям, необходимо избегать резкости и категоричности: только так можно будет, не обидев, донести смысл своего посыла и убедить их в своей правоте.

Телец

Друзья и близкие сегодня простят вам все, кроме надменности и желания поучать: прежде чем учить жизни других, представителям вашего знака неплохо было бы подумать о том, являетесь ли вы образцом для подражания.

Близнецы

День, даже несмотря на необходимость подтянуть рабочие дела, нужно – как и положено в выходной – целиком и полностью посвятить отдыху, особенно если есть возможность провести время со своей семьей.

Рак

Тем представителям знака, у которых давно назрела необходимость прояснить отношения с близким человеком, поговорив с ним «по душам», лучшего времени для беседы не найти – воспользуйтесь шансом.

Лев

Состояние покоя и умиротворенности, которое посетит вас с самого утра, необходимо сохранить до вечера – проще всего это сделать, избегая людей и процессов, которые выводят вас из состояния душевного равновесия.

Дева

Нежелательно концентрироваться на проблеме, существующей в вашей жизни – так вы подпитываете ее своей энергией, а вот если «отпустить» ее, она потеряет силы и исчезнет сама по себе.

Весы

Запастись энергией на следующую рабочую неделю можно будет, привлекая в свою жизнь позитив – общаясь с любимыми людьми и маленькими детьми слушая приятные новости, читая любимые книги и слушая музыку.

Скорпион

Если представители вашего знака знают, что кого-то обидели, сегодня они смогут загладить свою вину: неожиданно для них самих найдутся нужные для этого слова, а о благоприятной обстановке позаботятся звезды.

Стрелец

Представителям вашего знака, уверенным в том, что они все знают лучше других, иногда все-таки стоит прислушиваться к мнению окружающих: вполне возможно, что они помогут вам выбрать правильный путь.

Козерог

Постарайтесь хотя бы сегодня – ненадолго! – отказаться от работы и посвятить день отдыху – лучше всего, провести время на природе: погулять в ближайшем парке, съездить в лес или на озеро.

Водолей

Возможно, что близкие вам люди, заметив, что вы тщетно пытаетесь решить какую-то – личную или бытовую проблему, предложат вам свою помощь – не отказывайтесь от нее: их усилия окажутся кстати.

Рыбы

Нельзя игнорировать знаки, которые в этот день может посылать вам судьба: скорее всего, она захочет о чем-то вас предупредить, и речь совсем не обязательно будет идти о чем-то плохом – у нее для вас хороший подарок.

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