Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: день, который разделится на две части

День, который четко делится на две части.
В первой половине суток ярко выражен негатив – его проявлением станет нервное напряжение, перерастающее в агрессию. Пережить это время без потерь смогут те, кто максимально дистанцируется от окружающих людей и сосредоточится на выполняемой работе. К счастью, уже после обеда раскаленная атмосфера постепенно охладится до комфортных температур и людям будет легче общаться друг с другом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 сентября для Овнов
Почувствовав головную боль и слабость, не стоит прибегать к таблеткам: болезненное состояние, скорее всего, вызвано переутомлением, поэтому кстати придется отдых – как активный, так и пассивный.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 сентября для Тельцов
Работая над задачей, которую вы поставите перед собой в этот день, важно идти к ней шаг за шагом, не отвлекаясь на мелочи – худшее, что вы сегодня можете сделать, это потратить бьющую через край энергию впустую.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 сентября для Близнецов
Сны нынешней ночи могут оказаться прерывистыми, спутанными и не имеющими логической связи между своими эпизодами, их необходимо запомнить – в них может содержаться важная житейская подсказка.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 сентября для Раков
Решение важного вопроса с близким человеком желательно перенести на вторую половину дня – с утра вы оба будете настроены слишком категорично и нетерпимо, поэтому общение может привести к ссоре.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 сентября для Львов
День, в течение которого – во всяком случае, до обеда – важно держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций: он могут стать причиной досадой ссоры с коллегами и, что особенно неприятно, с начальством.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 сентября для Дев
Если деловых переговоров, запланированных заранее, избежать нельзя, назначайте их на ворую половину дня – в первой вам вряд ли удастся достичь хоть какой-то договоренности.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 сентября для Весов
Даже врожденная дипломатичность не поможет вам добиться справедливости и защитить слабых: обстоятельства сложатся так, что именно вы будете выглядеть обидчиком, так что не стоит рисковать репутацией.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 сентября для Скорпионов
Сегодня вам не рекомендуется делать резкие движения, бегать – и даже ходить быстрым шагом – а также поднимать тяжести: любая активность чревата травмами, поэтому от нее нужно отказаться.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 сентября для Стрельцов
Хвататься то за одно, то за другое – не самая лучшая тактика решения профессиональных вопросов: необходимо с самого утра составить подробный план и строго ему следовать.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 сентября для Козерогов
Необходимо воздержаться от рискованных шуток и двусмысленных намеков в адрес окружающих: будучи неправильно понятыми, они могут стать причиной длительного и серьезного конфликта.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 сентября для Водолеев
Энергию, отпущенную вам сегодня свыше, необходимо тратить осмотрительно – только на решение тех вопросов, которые действительно важны для вас, все остальное может подождать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 сентября для Рыб
Нужно – несмотря ни на какие внешние обстоятельства – сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать сам с самого утра: так, необходимо слушать не досужие разговоры окружающих, а любимую музыку.
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