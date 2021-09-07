Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: день, который разделится на две части

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: день, который разделится на две части

День, который четко делится на две части.

В первой половине суток ярко выражен негатив – его проявлением станет нервное напряжение, перерастающее в агрессию. Пережить это время без потерь смогут те, кто максимально дистанцируется от окружающих людей и сосредоточится на выполняемой работе. К счастью, уже после обеда раскаленная атмосфера постепенно охладится до комфортных температур и людям будет легче общаться друг с другом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 сентября для Овнов

Почувствовав головную боль и слабость, не стоит прибегать к таблеткам: болезненное состояние, скорее всего, вызвано переутомлением, поэтому кстати придется отдых – как активный, так и пассивный.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 сентября для Тельцов

Работая над задачей, которую вы поставите перед собой в этот день, важно идти к ней шаг за шагом, не отвлекаясь на мелочи – худшее, что вы сегодня можете сделать, это потратить бьющую через край энергию впустую.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 сентября для Близнецов

Сны нынешней ночи могут оказаться прерывистыми, спутанными и не имеющими логической связи между своими эпизодами, их необходимо запомнить – в них может содержаться важная житейская подсказка.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 сентября для Раков

Решение важного вопроса с близким человеком желательно перенести на вторую половину дня – с утра вы оба будете настроены слишком категорично и нетерпимо, поэтому общение может привести к ссоре.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 сентября для Львов

День, в течение которого – во всяком случае, до обеда – важно держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций: он могут стать причиной досадой ссоры с коллегами и, что особенно неприятно, с начальством.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 сентября для Дев

Если деловых переговоров, запланированных заранее, избежать нельзя, назначайте их на ворую половину дня – в первой вам вряд ли удастся достичь хоть какой-то договоренности.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 сентября для Весов

Даже врожденная дипломатичность не поможет вам добиться справедливости и защитить слабых: обстоятельства сложатся так, что именно вы будете выглядеть обидчиком, так что не стоит рисковать репутацией.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 сентября для Скорпионов

Сегодня вам не рекомендуется делать резкие движения, бегать – и даже ходить быстрым шагом – а также поднимать тяжести: любая активность чревата травмами, поэтому от нее нужно отказаться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 сентября для Стрельцов

Хвататься то за одно, то за другое – не самая лучшая тактика решения профессиональных вопросов: необходимо с самого утра составить подробный план и строго ему следовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 сентября для Козерогов

Необходимо воздержаться от рискованных шуток и двусмысленных намеков в адрес окружающих: будучи неправильно понятыми, они могут стать причиной длительного и серьезного конфликта.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 сентября для Водолеев

Энергию, отпущенную вам сегодня свыше, необходимо тратить осмотрительно – только на решение тех вопросов, которые действительно важны для вас, все остальное может подождать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 сентября для Рыб

Нужно – несмотря ни на какие внешние обстоятельства – сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать сам с самого утра: так, необходимо слушать не досужие разговоры окружающих, а любимую музыку.

Читайте также: Что будут значить наши сны на этой неделе с 6 по 12 сентября и будут ли среди них вещие

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку