- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 521
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда финансовые операции будут успешными
Прекрасный день для новых начинаний любой степени сложности — особенно тех, к которым мы давно и с увлечением готовились.
Если не колебаться и не взвешивать все «за» и «против», а действовать, любые наши дела будут обречены на успех.
Особенно успешными обещают стать финансовые операции: можно открывать банковские счета и депозиты, вкладывать деньги в бизнес и покупать движимое и недвижимое имущество.
Овен
Хороший день для разговоров с начальством, который вы долго откладывали на потом: сегодня любые — в том числе, и финансовые — просьбы и оно воспримет если и не удовольствием и энтузиазмом, то хотя бы с пониманием.
Телец
Сегодня — впрочем, как всегда — не стоит приступать к работе над новыми делами, не завершив старые: они будут тормозить работу и, в результате, ничего хорошего не получится ни в первом, ни во втором случае.
Близнецы
Важно хотя бы на время приостановить погоню за материальными благами и вспомнить о том, что на свете существуют еще и духовные: прочитать новый роман, сходить на выставку или на премьеру в любимый театр.
Рак
Хорошее время для того, чтобы заняться делами, которые по разным — как объективным, так и сугубо субъективным — причинам были отложены в долгий ящик: теперь к ним не только можно, но и нужно вернуться.
Лев
День, когда можно рисковать даже самым благоразумным, осторожным — и даже боязливым — людям, правда, успеха удастся достичь только тем, кто заранее просчитает все возможные последствия своих поступков.
Дева
Приятные события этого времени будут связаны с профессиональной деятельностью: велика вероятность долгожданного продвижения по карьерной лестнице и соответствующего повышения заработной платы.
Весы
Велика вероятность того, что проблема, давно отравлявшая жизнь представителям вашего знака, не только благополучно разрешится, но и сделает это сама по себе — без каких-либо усилий с вашей стороны.
Скорпион
День, когда можно — и нужно! — составлять подробные планы на будущее: удастся поставить перед собой единственно правильные цели, а также выбрать наилучшую тактику и стратегию по их достижению.
Стрелец
День подведет вас к пониманию того, что талант, отпущенный вам природой, нельзя зарывать в землю, то есть, пренебрегать им — напротив, пришла пора развивать его, воплощая в жизнь самые смелые свои проекты.
Козерог
Своей цели смогут достичь только те, кто не сомневается в своих силах, в противном случае неуверенность «обрежет» крылья мыслям и идеям, а также затормозит действия, которые могли бы привести к серьезным результатам.
Водолей
Время продуктивных профессиональных идей, которые будут приходить в голову, сменяя одна другую — очень важно фиксировать хотя бы часть из них, иначе существует риск, что уже назавтра не удастся ничего вспомнить.
Рыбы
Хороший день для покупок — ни об одной из них в результате пожалеть не придется, поэтому можно смело отправляться на шопинг, главное — выбирать то, что понравится лично вам, а не вашим спутникам, кем бы они ни были.
