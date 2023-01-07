Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно постараться найти повод для радости

День радости, которую – даже в наше непростое время – необходимо находить во всем.
Лучшим способом добиться этого результата является позитивное мышление – с его помощью можно не только обеспечить себе хорошее настроение, но и материализовать самые заветные мечты и желания. Существует много техник, позволяющих сделать сказку былью, но, пожалуй, самым доступным и действенным является визуализация, к которой звезды советуют сегодня обратиться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 января для Овнов
Из-за снижения иммунитета есть вероятность подхватить инфекцию, поэтому необходимо отказаться от посещения мест массового скопления людей, даже если речь идет о пункте обогрева или коворкинге.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 января для Тельцов
Нежелательно унывать, даже если покажется, что для такого состояния духа есть веские основания: на самом деле все не так уж и плохо, просто вы пока не разобрались во всех причинно-следственных связях.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 января для Близнецов
Не давайте эмоциям взять над собой верх: проконтролировать их будет не так сложно, как может показаться на первый взгляд, главное – захотеть этого, а с таким желанием как раз и могут возникнуть проблемы.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 января для Раков
Плохое настроение, которое может преследовать вас сегодня с самого утра, звезды советуют "лечить" творчеством: и состояние духа улучшится, и полезную в хозяйстве вещь сделать удастся.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 января для Львов
Окружающие люди в этот день вряд ли что-то смогут скрыть от вас, поэтому постарайтесь не пользоваться их открытостью и бесхитростностью в корыстных целях – рискуете потерять самоуважение.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 января для Дев
Какие бы настроения ни одолевали вас в этот день, не стоит считать их дурным предзнаменованием: скорее всего, вы просто устали, поэтому посвятите день отдыху – какому именно, решайте сами.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 января для Весов
Принимая важное решение, которое самым непосредственным образом отразится на вашей личной жизни, прислушайтесь к подсказкам интуиции – разум в вопросах чувства не лучший советчик.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 января для Скорпионов
Для шумной вечеринки сейчас – по понятным причинам – не лучшее время, но для спокойных посиделок в кругу друзей оно подходит как нельзя лучше, поэтому не упускайте возможности пообщаться с ними.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 января для Стрельцов
Как бы сегодня ни складывались обстоятельства, постарайтесь не падать духом: возможно, в это трудно поверить, но любая ситуация в ближайшее время приведет к благоприятному результату.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 января для Козерогов
Даже если вы планируете на сегодняшний день поход к парикмахеру, откажитесь от него: любые манипуляции с волосами – особенно если речь идет о стрижке – ухудшат, а не улучшат внешний вид.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 января для Водолеев
День благоприятен для того, чтобы наладить отношения со второй половинкой, особенно если в последнее время между вами наметился разлад: сегодня вы сможете сделать шаг навстречу друг другу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 января для Рыб
Чем бы вы ни занимались, постарайтесь не скучать: высшие силы, которые немало для вас делают, могут уличить вас в отсутствии благодарности и на будущее лишить вас своего покровительства.
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