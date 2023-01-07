Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно постараться найти повод для радости

День радости, которую – даже в наше непростое время – необходимо находить во всем.

Лучшим способом добиться этого результата является позитивное мышление – с его помощью можно не только обеспечить себе хорошее настроение, но и материализовать самые заветные мечты и желания. Существует много техник, позволяющих сделать сказку былью, но, пожалуй, самым доступным и действенным является визуализация, к которой звезды советуют сегодня обратиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 января для Овнов

Из-за снижения иммунитета есть вероятность подхватить инфекцию, поэтому необходимо отказаться от посещения мест массового скопления людей, даже если речь идет о пункте обогрева или коворкинге.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 января для Тельцов

Нежелательно унывать, даже если покажется, что для такого состояния духа есть веские основания: на самом деле все не так уж и плохо, просто вы пока не разобрались во всех причинно-следственных связях.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 января для Близнецов

Не давайте эмоциям взять над собой верх: проконтролировать их будет не так сложно, как может показаться на первый взгляд, главное – захотеть этого, а с таким желанием как раз и могут возникнуть проблемы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 января для Раков

Плохое настроение, которое может преследовать вас сегодня с самого утра, звезды советуют "лечить" творчеством: и состояние духа улучшится, и полезную в хозяйстве вещь сделать удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 января для Львов

Окружающие люди в этот день вряд ли что-то смогут скрыть от вас, поэтому постарайтесь не пользоваться их открытостью и бесхитростностью в корыстных целях – рискуете потерять самоуважение.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 января для Дев

Какие бы настроения ни одолевали вас в этот день, не стоит считать их дурным предзнаменованием: скорее всего, вы просто устали, поэтому посвятите день отдыху – какому именно, решайте сами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 января для Весов

Принимая важное решение, которое самым непосредственным образом отразится на вашей личной жизни, прислушайтесь к подсказкам интуиции – разум в вопросах чувства не лучший советчик.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 января для Скорпионов

Для шумной вечеринки сейчас – по понятным причинам – не лучшее время, но для спокойных посиделок в кругу друзей оно подходит как нельзя лучше, поэтому не упускайте возможности пообщаться с ними.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 января для Стрельцов

Как бы сегодня ни складывались обстоятельства, постарайтесь не падать духом: возможно, в это трудно поверить, но любая ситуация в ближайшее время приведет к благоприятному результату.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 января для Козерогов

Даже если вы планируете на сегодняшний день поход к парикмахеру, откажитесь от него: любые манипуляции с волосами – особенно если речь идет о стрижке – ухудшат, а не улучшат внешний вид.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 января для Водолеев

День благоприятен для того, чтобы наладить отношения со второй половинкой, особенно если в последнее время между вами наметился разлад: сегодня вы сможете сделать шаг навстречу друг другу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 января для Рыб

Чем бы вы ни занимались, постарайтесь не скучать: высшие силы, которые немало для вас делают, могут уличить вас в отсутствии благодарности и на будущее лишить вас своего покровительства.

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