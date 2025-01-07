Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла особенно сильны

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда силы зла особенно сильны – можно сказать, что они властвуют над людьми безраздельно.

Нежелательно спорить и конфликтовать сокрушающими – особенно это касается малознакомых людей, но и с близкими необходимо быть осторожнее, еще лучше – вообще сократить общение до минимума и не 0 разумеется, по возможности – не покидать стен родного дома. Также необходимо остерегаться травм: не делать резких движений, не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не водить машину на запрещенной правилами дорожного движения скорости.

Овен

Не стоит верить дурным предчувствиям, которые в этот день могут омрачить вам хорошее настроение: важно помнить, что оно не имеет ни малейшего отношения к реальности, а, значит никоим образом не моет на нее повлиять.

Телец

Очень важно держать себя в руках: эмоциональные всплески, вероятные в этот день, могут всерьез расшатать нервную систему даже такого психологически устойчивого знака, как вы, что может привести к нервному срыву.

Близнецы

Представителям вашего знака сегодня – впрочем, как и всегда – сослужит добрую службу позитивное мышление: настроившись на хорошее, вы, скорее всего, его и получите и – наоборот: будете ждать худшего, оно придет.

Рак

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое, занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби.

Лев

Не стоит чересчур эмоционально реагировать на критические замечания, которые вы сегодня можете услышать от близких вам людей – они желают вам добра, поэтому к их мнению необходимо прислушаться.

Дева

Не стоит реагировать на неадекватное поведение окружающих: даже если кому-то из них удастся задеть вас за живое: лучше сделать вид, что не расслышали или даже не заметили их – останетесь в выигрыше.

Весы

Представители вашего знака часто вмешиваются в чужие конфликты, преследуя при этом благие цели – они обожают мирить противоборствующие стороны, но сегодня они, скорее всего, сами окажутся втянутыми в ссору.

Скорпион

Неприятности, возможные в этот день, обязательно «испугаются» активной деятельности, которую звезды настоятельно рекомендуют вам развить: чем результативнее вы будете работать, тем быстрее они от вас «убегут».

Стрелец

Главным врагом для вас сегодня станет лень, которую необходимо преодолеть любым – самым неожиданным – способом: попробуйте разозлиться на себя – это станет замечательной мотивацией для работы.

Козерог

Негативные мысли повлекут за собой столь же неприятные последствия: не стоит сосредоточиваться на мыслях, которые – поневоле – будут возникать у вас в голове и программировать на нежелательные жизненные события.

Водолей

Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения – особенно с близкими людьми – испорите всерьез и надолго.

Рыбы

Нежелательно общаться с теми, кого вы по какой-то причине недолюбливаете: вы можете не совладать со своими эмоциями и выдать реакцию, которая спровоцирует долгоиграющий скандал.

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