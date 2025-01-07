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Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла особенно сильны

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла особенно сильны

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда силы зла особенно сильны – можно сказать, что они властвуют над людьми безраздельно. 

Нежелательно спорить и конфликтовать сокрушающими – особенно это касается малознакомых людей, но и с близкими необходимо быть осторожнее, еще лучше – вообще сократить общение до минимума и не 0 разумеется, по возможности – не покидать стен родного дома. Также необходимо остерегаться травм: не делать резких движений, не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не водить машину на запрещенной правилами дорожного движения скорости. 

Овен 

Не стоит верить дурным предчувствиям, которые в этот день могут омрачить вам хорошее настроение: важно помнить, что оно не имеет ни малейшего отношения к реальности, а, значит никоим образом не моет на нее повлиять. 

Телец 

Очень важно держать себя в руках: эмоциональные всплески, вероятные в этот день, могут всерьез расшатать нервную систему даже такого психологически устойчивого знака, как вы, что может привести к нервному срыву. 

Близнецы 

Представителям вашего знака сегодня – впрочем, как и всегда – сослужит добрую службу позитивное мышление: настроившись на хорошее, вы, скорее всего, его и получите и – наоборот: будете ждать худшего, оно придет. 

Рак 

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое, занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби. 

Лев 

Не стоит чересчур эмоционально реагировать на критические замечания, которые вы сегодня можете услышать от близких вам людей – они желают вам добра, поэтому к их мнению необходимо прислушаться. 

Дева 

Не стоит реагировать на неадекватное поведение окружающих: даже если кому-то из них удастся задеть вас за живое: лучше сделать вид, что не расслышали или даже не заметили их – останетесь в выигрыше. 

Весы 

Представители вашего знака часто вмешиваются в чужие конфликты, преследуя при этом благие цели – они обожают мирить противоборствующие стороны, но сегодня они, скорее всего, сами окажутся втянутыми в ссору. 

Скорпион 

Неприятности, возможные в этот день, обязательно «испугаются» активной деятельности, которую звезды настоятельно рекомендуют вам развить: чем результативнее вы будете работать, тем быстрее они от вас «убегут». 

Стрелец 

Главным врагом для вас сегодня станет лень, которую необходимо преодолеть любым – самым неожиданным – способом: попробуйте разозлиться на себя – это станет замечательной мотивацией для работы. 

Козерог 

Негативные мысли повлекут за собой столь же неприятные последствия: не стоит сосредоточиваться на мыслях, которые – поневоле – будут возникать у вас в голове и программировать на нежелательные жизненные события. 

Водолей 

Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения – особенно с близкими людьми – испорите всерьез и надолго. 

Рыбы 

Нежелательно общаться с теми, кого вы по какой-то причине недолюбливаете: вы можете не совладать со своими эмоциями и выдать реакцию, которая спровоцирует долгоиграющий скандал. 

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