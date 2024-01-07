Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней лунного календаря

Один из самых сложных дней лунного календаря, негативная энергия которого не лучшим образом отражается на нашей жизни и работе.

Мы становимся не только впечатлительными, но и мнительными и уязвимыми, нас очень легко обидеть – мы болезненно реагируют на любые, даже вполне безобидные и нейтральные, слова, поэтому необходимо хорошо думать, прежде чем что-нибудь сказать. Время также неблагоприятно для торговых операций, особенно покупок – в любом приобретении со временем обнаружится скрытый брак.

Овен

Звезды настоятельно рекомендуют начать подготовку к новым, серьезным и перспективным, проектам, а вот приступать к их реализации сегодня не стоит – условия для этого еще не сложились.

Телец

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, рекомендуется тратить на действительно нужные и важные дела, а не разбазаривать по мелочам: так вы быстро обессилите, ничего толком не сделав.

Близнецы

Отправляясь по магазинам, помните о необходимости соблюдать разумную долю экономии, в противном случае вы можете скупить половину ассортимента магазинов, что изрядно истощит ваш банковский счет.

Рак

Важное жизненное решение желательно отложить на пару дней, сегодня вам вряд ли удастся оценить все факторы, а, значит, велик риск ошибки, которая со временем негативно скажется на развитии событий.

Лев

Любые цели – как профессиональные, так и личные – в этот день достигаются только честным путем – обман, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева

Пополнить запас иссякшей к этому времени позитивной энергии, можно общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке, – прежде всего, маленькими детьми и любимыми домашними животными.

Весы

Не самый удачный день для реализации новых проектов – все изначально пойдет не так, как задумывалось, поэтому от хорошей идеи придется отказаться, лучше довести до ума уже начатые, но не законченные дела.

Скорпион

Необходимо действовать в соответствии с пословицей о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих: в любом деле рассчитывать придется только на себя, зато и успех ни с кем делить не придется.

Стрелец

Как на работе, так и дома не стоит хвататься за все дела сразу – поскольку пословицу о двух зайцах пока еще никто не отменял, вы рискуете ничего не успеть, а впоследствии станете сожалеть о том, что день прошел зря.

Козерог

В отношениях с близким человеком важно, как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар – до развода

Водолей

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение – с большой долей вероятности – либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится.

Рыбы

Достичь взаимопонимания с деловыми партнерами не удастся, поэтому переговоры с ними лучше перенести на другой день – сегодня любые разговоры окажутся пустыми, а время – потраченным даром.

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