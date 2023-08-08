Гороскоп на 9-10 августа для всех знаков Зодиака: дни реализации серьезных проектов

24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, время реализации серьезных – глобальных – проектов.
Можно предпринимать решительные шаг и в этом направлении, не опасаясь препятствий, подводных камней и недоброжелательных выходок конкурентов. Вообще люди сегодня максимально добродушны по отношению к друг друг, потому помощь – в случае необходимости – может прийти с совершенно неожиданной стороны.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9-10 августа для Овнов
Можно – и нужно – составлять планы на будущее: в эти дни вы особенно ясно будете видеть перспективы, к которым нужно стремиться, и сможете точно определить, как быстрее и качественнее достичь целей.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9-10 августа для Тельцов
Знаний, которые есть у вас в запасе, хватит для решения любой – даже очень сложной – профессиональной задачи, но если появится возможность научиться чем-то новому, не стоит от нее отказываться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9-10 августа для Близнецов
Решению важных вопросов может помешать рассеянность, которую вы можете ощутить в это время, поэтому желательно перенести их на несколько дней, когда вы сможете на них сосредоточиться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9-10 августа для Раков
Оказав помощь кому-то из близких, вы обеспечите себе благосклонность этого человека, которая в самое ближайшее время окажется для вас очень важной, так что не скупитесь на добрые дела.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9-10 августа для Львов
Пытаясь найти ответ на важный вопрос, проговорите ситуацию, а также все возможные выходы из нее вслух – так вам будет легче понять, что именно от вас требуется, и найти пути решения.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9-10 августа для Дев
От работы над серьезными проектами лучше отказаться – добиться успеха в эти дни все равно не удастся, а, значит, нужно заняться делами, которые не имеют особой важности, но все равно должны быть сделаны.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9-10 августа для Весов
Необходимо обращать внимание на идеи, которые придут вам в голову в эти дни: возможно, они покажутся вам фантастическими, но, хорошо продумав способы их воплощения в жизнь, вы поймете, что их легко реализовать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9-10 августа для Скорпионов
Нежелательно давать советы окружающим, даже если они вас об этом попросят: велика вероятность того, что впоследствии человек попытается обвинить вас в своих ошибках и, как следствие, неудачах.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9-10 августа для Стрельцов
Лучший способ не выдать чужую тайну – сразу же забыть о ней, в противном случае велик риск проболтаться, а это может стать причиной серьезного конфликта с человеком, который вам о ней рассказал.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9-10 августа для Козерогов
Несмотря на то, что до достижения поставленной вами перед собой профессиональной цели осталось всего пара шагов, постарайтесь притормозить: активные действия приведут к противоположному результату.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9-10 августа для Водолеев
Если вы хотите услышать от кого-то из близких четный ответ на поставленный вами вопрос, задайте его в это время: нынешний лунный день делает людей правдивыми – они физически не смогут солгать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9-10 августа для Рыб
Время благоприятно для преподавателей: знания, которыми они сегодня поделятся с учениками, упадут в благодатную почву – вы очень быстро увидите, что они усвоили услышанные ими факты.
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