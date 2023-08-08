Гороскоп на 9-10 августа для всех знаков Зодиака: дни реализации серьезных проектов

24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, время реализации серьезных – глобальных – проектов.

Можно предпринимать решительные шаг и в этом направлении, не опасаясь препятствий, подводных камней и недоброжелательных выходок конкурентов. Вообще люди сегодня максимально добродушны по отношению к друг друг, потому помощь – в случае необходимости – может прийти с совершенно неожиданной стороны.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9-10 августа для Овнов

Можно – и нужно – составлять планы на будущее: в эти дни вы особенно ясно будете видеть перспективы, к которым нужно стремиться, и сможете точно определить, как быстрее и качественнее достичь целей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9-10 августа для Тельцов

Знаний, которые есть у вас в запасе, хватит для решения любой – даже очень сложной – профессиональной задачи, но если появится возможность научиться чем-то новому, не стоит от нее отказываться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9-10 августа для Близнецов

Решению важных вопросов может помешать рассеянность, которую вы можете ощутить в это время, поэтому желательно перенести их на несколько дней, когда вы сможете на них сосредоточиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9-10 августа для Раков

Оказав помощь кому-то из близких, вы обеспечите себе благосклонность этого человека, которая в самое ближайшее время окажется для вас очень важной, так что не скупитесь на добрые дела.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9-10 августа для Львов

Пытаясь найти ответ на важный вопрос, проговорите ситуацию, а также все возможные выходы из нее вслух – так вам будет легче понять, что именно от вас требуется, и найти пути решения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9-10 августа для Дев

От работы над серьезными проектами лучше отказаться – добиться успеха в эти дни все равно не удастся, а, значит, нужно заняться делами, которые не имеют особой важности, но все равно должны быть сделаны.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9-10 августа для Весов

Необходимо обращать внимание на идеи, которые придут вам в голову в эти дни: возможно, они покажутся вам фантастическими, но, хорошо продумав способы их воплощения в жизнь, вы поймете, что их легко реализовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9-10 августа для Скорпионов

Нежелательно давать советы окружающим, даже если они вас об этом попросят: велика вероятность того, что впоследствии человек попытается обвинить вас в своих ошибках и, как следствие, неудачах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9-10 августа для Стрельцов

Лучший способ не выдать чужую тайну – сразу же забыть о ней, в противном случае велик риск проболтаться, а это может стать причиной серьезного конфликта с человеком, который вам о ней рассказал.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9-10 августа для Козерогов

Несмотря на то, что до достижения поставленной вами перед собой профессиональной цели осталось всего пара шагов, постарайтесь притормозить: активные действия приведут к противоположному результату.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9-10 августа для Водолеев

Если вы хотите услышать от кого-то из близких четный ответ на поставленный вами вопрос, задайте его в это время: нынешний лунный день делает людей правдивыми – они физически не смогут солгать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9-10 августа для Рыб

Время благоприятно для преподавателей: знания, которыми они сегодня поделятся с учениками, упадут в благодатную почву – вы очень быстро увидите, что они усвоили услышанные ими факты.

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