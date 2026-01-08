Гороскоп на 9-10 января для всех знаков Зодиака: дни, когда нас ждут перемены

Рассвет на заснеженном озере / © Credits

В это время очень важно двигаться вперед, не допуская отступлений и уж тем более разворота от намеченного ранее курса. Любое дело должно быть доведено — даже самый, казалось бы, незначительный проект нельзя бросать на полпути.

Овен

К доводам, которые будут приводить вам окружающие, стоит прислушаться, но не более того — идти у них на поводу не следует, ими движут только собственные — а никак не ваши — и при этом корыстные интересы.

Телец

Любые профессиональные вопросы, решением которых доведется заняться в это время, будут улаживаться легко — стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы «разделаться» с самыми сложными из них.

Близнецы

Нельзя распыляться на мелочи, какого б свойства профессионального или бытового — они ни были, это не даст возможности сосредоточиться на большом и важном деле, которому нужно сейчас отдавать все время и силы.

Рак

Можно смело отправляться в поездки как личного, так и профессионального характера — обстоятельства в эти дни сложатся максимально благоприятно как для долгожданных путешествий, так и для командировок.

Лев

Даже царственным особам, коими вы себя считаете, не стоитпозолять нетактичные замечания в адрес окружающих людей, так что придется сдерживать эмоции, которые в эти дни могут, как говорится, бить ключом.

Дева

Везение, которое будет сопутствовать во всех сферах жизни и деятельности, позволит с успехом переделать все важные и неотложные дела — как на работе, так и дома, нельзя упустить такой удачный и счастливый шанс

Весы

Дойдя до финальной стадии в воплощении в жизнь серьезного профессионального проекта, нужно собраться с силами и, несмотря на возможную апатию, сделать последний — завершающий — рывок.

Скорпион

На предложение, полученное в эти дни — вне зависимости от того, будет оно касаться профессиональной деятельности или личной жизни — можно смело отвечать согласием: повторится такое стечение обстоятельств нескоро

Стрелец

Помогать другим в это время стоит только в том случае, если их просьбы не будут, как это случается, противоречить вашим собственным интересам — в противном случае правильным будет вежливо и тактично отказать.

Козерог

Не рекомендуется участвовать в интригах и заговорах, которые будут затевать ваши коллеги, иначе в скором времени они могут быть направлены уже против вас — лучше займитесь своими рабочими обязанностями.

Водолей

Подменив заболевшего коллегу, можно будет проявить себя с наилучшей стороны — начальство непременно заметит ваши усилия, а затем и достижения, и, оценив их по достоинству, вас вознаградит.

Рыбы

Никто и ничто не помешает вам донести до окружающих ваше мнение, если вы будете высказывать его без эмоций и, не повышая тона и не допуская непарламентских выражений, а иначе лучше вообще ничего не говорить.

