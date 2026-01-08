- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 9-10 января для всех знаков Зодиака: дни, когда нас ждут перемены
21-е лунные сутки, которые продлятся два календарных дня, приведут к переменам во всех сферах жизни.
В это время очень важно двигаться вперед, не допуская отступлений и уж тем более разворота от намеченного ранее курса. Любое дело должно быть доведено — даже самый, казалось бы, незначительный проект нельзя бросать на полпути.
Овен
К доводам, которые будут приводить вам окружающие, стоит прислушаться, но не более того — идти у них на поводу не следует, ими движут только собственные — а никак не ваши — и при этом корыстные интересы.
Телец
Любые профессиональные вопросы, решением которых доведется заняться в это время, будут улаживаться легко — стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы «разделаться» с самыми сложными из них.
Близнецы
Нельзя распыляться на мелочи, какого б свойства профессионального или бытового — они ни были, это не даст возможности сосредоточиться на большом и важном деле, которому нужно сейчас отдавать все время и силы.
Рак
Можно смело отправляться в поездки как личного, так и профессионального характера — обстоятельства в эти дни сложатся максимально благоприятно как для долгожданных путешествий, так и для командировок.
Лев
Даже царственным особам, коими вы себя считаете, не стоитпозолять нетактичные замечания в адрес окружающих людей, так что придется сдерживать эмоции, которые в эти дни могут, как говорится, бить ключом.
Дева
Везение, которое будет сопутствовать во всех сферах жизни и деятельности, позволит с успехом переделать все важные и неотложные дела — как на работе, так и дома, нельзя упустить такой удачный и счастливый шанс
Весы
Дойдя до финальной стадии в воплощении в жизнь серьезного профессионального проекта, нужно собраться с силами и, несмотря на возможную апатию, сделать последний — завершающий — рывок.
Скорпион
На предложение, полученное в эти дни — вне зависимости от того, будет оно касаться профессиональной деятельности или личной жизни — можно смело отвечать согласием: повторится такое стечение обстоятельств нескоро
Стрелец
Помогать другим в это время стоит только в том случае, если их просьбы не будут, как это случается, противоречить вашим собственным интересам — в противном случае правильным будет вежливо и тактично отказать.
Козерог
Не рекомендуется участвовать в интригах и заговорах, которые будут затевать ваши коллеги, иначе в скором времени они могут быть направлены уже против вас — лучше займитесь своими рабочими обязанностями.
Водолей
Подменив заболевшего коллегу, можно будет проявить себя с наилучшей стороны — начальство непременно заметит ваши усилия, а затем и достижения, и, оценив их по достоинству, вас вознаградит.
Рыбы
Никто и ничто не помешает вам донести до окружающих ваше мнение, если вы будете высказывать его без эмоций и, не повышая тона и не допуская непарламентских выражений, а иначе лучше вообще ничего не говорить.
Читайте также: