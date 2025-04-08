Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит принимать все близко к сердцу

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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В это время очень важно соблюдать осторожность в отношениях с окружающими людьми, какими бы — близкими или малознакомыми — они ни были. Любое необдуманное слово может стать причиной серьезного конфликта, который будет иметь неприятную перспективу.

Самим же не стоит принимать близко к сердцу высказывания других людей: в большинстве случаев злого умысла у них не будет, но наша мнительность и впечатлительность, обострившиеся в этот день, сделают из любой мелочи трагедию.

Овен

День, несмотря на его будний статус, необходимо максимально посвятить отдыху: если нет возможности устроить выходной, нужно хотя бы как можно быстрее разделаться с работой и найти себе более приятное занятие.

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Телец

Если в продвижении к профессиональной цели вы зашли в тупик, не вините себя в ошибке и не бойтесь отказаться от выбранного пути и начать все сначала — на этот раз вам удастся сделать правильный выбор.

Близнецы

Благотворительностью в этот день необходимо заниматься, не ожидая за нее ответной благодарности — в таком случае она потеряет свой благородный смысл и превратиться в обыкновенный торг по принципу: ты — мне, я — тебе.

Рак

Окружающий мир может показаться представителям вашего — и без того пессимистичного — знака слишком мрачным, а ваша собственная жизненная ситуация — безвыходной, но это всего лишь влияние энергий Луны.

Лев

Поскольку время благоприятно для любых начинаний, рекомендуется воспользоваться удачным шансом и начать работу над проектом, который вы давно откладывали в ожидании более благоприятной ситуации.

Дева

Не стоит отталкивать от себя человека, который некоторое время назад чем-то вас обидел, но теперь раскаялся и хочет помириться: в конце концов, в любой ссоре виноваты двое, так что не стоит снимать вину и с себя

Весы

Не стоит слишком сильно увлекаться решением чужих проблем в ущерб своим собственным: в таком случае можно оказаться в ситуации, из которой придется долго искать выход, да и то не факт, что ее удастся разрешить.

Скорпион

Благоприятный день для любых сделок с недвижимостью: если вы давно мечтали купить или продать жилье, самое время выставить объявление на соответствующем сайте — варианты превзойдут любые ожидания.

Стрелец

Сегодня родные и близкие будут наждаться в вашей помощи и поддержке как никогда, поэтому очень важно отложить на время свои — менее важные — дела и сделать все для того, чтобы помочь выйти из сложившейся ситуации.

Козерог

Самое главное сегодня — хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства, выполнив поставленную им задачу на «отлично2 с плюсом — такая профессиональная победа откроет перед вами блестящие перспективы.

Водолей

Тем представителям знака, которые давно подумывают о ремонте в своем доме или квартире, стоит воспользоваться благоприятными условиями дня для того, чтобы тщательно подготовиться к нему, а там можно и действовать.

Рыбы

День благоприятен для перехода на здоровый образ жизни вообще и избавлению от вредных привычек в частности — если вы давно собирались сесть на диету или бросить курить, самое время сделать решительный шаг.

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