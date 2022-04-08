Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

Главный враг любых продуктивных действий в этот день – сомнения, они будут отнимать силы и не дадут сдвинуться с места.

Необходимо быть готовыми к тому, что самооценка резко снизится, поэтому человеку будет казаться, что он не в состоянии выполнить даже самую простую профессиональную – или бытовую – задачу. Это может поставить под угрозу если не все, то многие дела, намеченные на это время, поэтому необходимо перенести особо важные из них на другой день.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 апреля для Овнов

Тревогу – и, как следствие, неуверенность в себе – могут вызвать сны, которые вы увидите нынешней ночью: справедливости ради надо сказать, что силы они не имеют, так что беспокоиться из-за них не стоит.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 апреля для Тельцов

Негативные эмоции, которые вы будете испытывать в этот день, могут всерьез вас измотать, отняв последние физические силы, которых в период весеннего авитаминоза и так немного – постарайтесь сдерживать себя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 апреля для Близнецов

Лучший способ провести сегодняшний – прямо скажем, непростой для вас – день – это настроиться на позитивный лад: чего вы в это время будете ожидать от жизни, то в результате и получите.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 апреля для Раков

День – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве: общение с окружающими – даже доброжелательно настроенными – людьми не принесет ничего, кроме негатива.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 апреля для Львов

День будет располагать к спорам, но идти у него на поводу не стоит: истина, вопреки известному утверждению, в них все равно не родится, а вот испортить отношения с людьми можно будет вполне.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 апреля для Дев

Нельзя реагировать на провокации, на которые могут быть щедры в этот день окружающие люди – необходимо беречь энергию и пропускать резкие слова и двусмысленные шутки мимо ушей, не отвечая на них.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 апреля для Весов

Не стоит вмешиваться в чужие конфликты, даже если вас будут подталкивать к этому благие намерения: в конечно итоге велика вероятность того, что враждующие стороны помирятся между собой, а вы останетесь виноватыми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 апреля для Скорпионов

К претензиям со стороны близких вам людей необходимо относиться с пониманием: возможно, их замечания будут продиктованы плохим настроением или нестабильным психологическим состоянием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 апреля для Стрельцов

Постарайтесь сдержать раздражение по отношению к другим людям, которое – с большой долей вероятности – может захлестывать вас с самого утра: чтобы не замечать их слов и поступков, загрузите себя работой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 апреля для Козерогов

Ситуации, которые на первый взгляд могут показаться вам неприятными, на самом деле таковыми не являются, поэтому не стоит делать из них трагедию – уже завтра утром вы поймете, что они не стоят вашего внимания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 апреля для Водолеев

События будут развиваться непредсказуемо, поэтому приготовиться к ним вы – при всем желании – не сможете: лучший способ удержать психологическое равновесие – пустить все на самотек.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 апреля для Рыб

Не стоит заниматься самокритикой, даже если у вас будут для этого все основания: оставьте за собой право на слабости и ошибки, ведь вы живой человек, а значит, не можете быть безупречным во всех отношениях.

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