Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить к действию

День, когда от составления планов и размышлений о том, как достичь поставленных целей нужно переходить к действию.

Правда, торопиться не стоит – силы, необходимые для реализации важных задач придут только во второй половине дя, поэтому «разбег» должен быть плавным и постепенным. Заниматься благотворительностью неаобхомо всегда, но сегодня она приобретает особое значение: помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, очень быстро вернется к тому, от кого исходит, в многократно увеличенном размере.

Овен

Таблетки не решат проблему недомогания, которое вы можете почувствовать сегодня: скорее всего, все дело в переутомлении, поэтому нужно соблюдать режим труда и отдыха, не забывая восстанавливать силы.

Телец

Настроив себя на достижение важной цели, помните, что спешка не приведет вас к желаемому результату – скорее, наоборот: из-за ошибок, которые вы совершите второпях, отдалит вас от него.

Близнецы

Сны нынешней ночи несут очень важную информацию, которую не стоит игнорировать: даже если их «сюжет» покажется вам невразумительным или запутанным, потратьте время на расшифровку – не пожалеете.

Рак

Любой важный разговор – особенно с любимым человеком – стоит перенести на вторую половину дня: в это время вам удастся решить все возникшие в отношениях с ним недоразумения и не поссориться.

Лев

Не позволяйте эмоциям испортить ваши отношения с человеком, от которого зависит ваше материальное благополучие: скорее всего, речь идет о начальстве – с ним лучше жить в мире и согласии.

Дева

От переговоров с деловыми партнерами сегодня лучше отказаться: достичь договоренности все равно не удастся, а вот испортить отношения – причем, всерьез и надолго – можно будет вполне.

Весы

Какими бы соображениями вы ни руководствовались, не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, давая бесцеремонные советы и настоятельные рекомендации: рискуете получить в ответ резкую отповедь.

Скорпион

От активных действий сегодня лучше отказаться – они не принесут ожидаемого результата, да и общение с окружающими желательно сократить до минимума: лучше всего провести день уединенно, вдали от всех.

Стрелец

Желательно сосредоточиться на каком-то одном – наиболее важном – занятии, а остальные дела отложить на потом, хвататься сразу за все не стоит – не справитесь, если вы, конечно, не сам Юлий Цезарь.

Козерог

Представителям вашего знака сегодня лучше не шутить: чувство юмора может вам отказать, и в результате вы, совершенно того не желая, обидите человека, который ни в чем перед вами не провинился.

Водолей

Энергии у вас сегодня будет много, но это не значит, что тратить ее можно бездумно и беспорядочно: так она может очень быстро иссякнуть, и уже завтра, начав действовать, вы поймете, что вам ее не хватает.

Рыбы

Не давайте никому – ни плохой погоде, ни неадекватным людям – испортить вам настроение: профессиональный успех сегодня будет напрямую зависеть от состояния духа, поэтому оно должно быть возвышенным.

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