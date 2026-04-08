Гороскоп на 9 апреля для всех знаков Зодиака: день, который называют самым революционным в календаре

Литстья в росе / © Associated Press

Реклама

Энергия, прилив которой мы можем почувствовать в это время, позволяет замахнуться на самые сложные и серьезные — как профессиональные, так и бытовые — проекты, которые в большинстве случаев окажутся на редкость успешными. А

вот чересчур резких высказываний лучше не допускать — они могут испортить отношения с окружающими.

Овен

Предстаивтелям знака необходимо проявить качество, за которое вас обычно ругают, — ваше фирменное упрямство, без него вы не сможете настоять на своем — и добиться результата — ни в профессиональном, ни в личном плане.

Реклама

Телец

Не стоит делать чужую работу, как бы вас ни уговаривали: таким образом вы сослужите дурную службу как себе, так и тем людям, которым вы поможете — для них очень важно справиться с возникшими вызовами самостоятельно.

Близнецы

Категорически не рекомендуется кого-либо обманывать: солгав один раз, вы попадете в воронку, которая будет затягивать вас все глубже и глубже, не давая вырваться из непрерывной цепи фальшивых слов и обещаний.

Рак

Нельзя допускать даже незначительную несправедливость по отношению к себе и близким вам людям — столкнувшись с такой ситуацией, немедленно пресекайте любые попытки возможной — и обидной — необъективности.

Лев

Не стоит тратить энергию, которой снабдят вас звезды в этот день, на выяснение отношений с членами своей семьи, лучше направить ее на упорную и плодотворную работу — особенно, связанную с творчеством.

Реклама

Дева

Поддавшись уговорам других людей — скорее всего, не самых доброжелательных — вы можете отказаться от цели, к которой вы шли долго и упорно. Впоследствии об этом придется пожалеть, но будет поздно.

Весы

Высказывать свое мнение необходимо с максимальным уважением по отношению как к собеседнику, так и к его точке зрения, на которую он имеет полное право, иначе можно услышать от него много неприятного.

Скорпион

Представителей знака ждет удачный день, в течение которого нужно проводить деловые переговоры, их результатом может стать переход на новую должность или подписание важного финансового договора.

Стрелец

Хорошее время для того, чтобы развивать свои многочисленные таланты — занявшись тем, к чему вас давно тянуло, вы, вполне возможно, обретете не хобби, а новую профессию, а также признание и, что очень важно, финансы.

Реклама

Козерог

Любые проблемы профессионального и финансового свойства сегодня будут разрешаться легко и без напряжения, поэтому можно приурочить к этому дню самые сложные задачи, которые до сих пор откладывались на потом.

Водолей

Заниматься самообманом и выдавать желаемое за действительное плохо всегда, но сегодня это станет особенно опасным: только взглянув правде в глаза, вы сможете определить, как ответить на надоевший вам вопрос.

Рыбы

В последнее время вы смогли вы продемонстрировать начальству, что готовы трудиться в любых — даже самых сложных — условиях, поэтому теперь вполне можете рассчитывать на заслуженное повышение по службе.

