Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будет наполнять позитивная энергия

День благоприятен для активных действий, которые приведут к переходу на новый уровень – как в работе, так и к жизни в целом.

"Подпитка" позитивной – живительной – энергией в это время может происходить от всего, что доставляет приятные эмоции – искусства, природы, общения с окружающими – особенно маленькими детьми. Встречи с людьми – или ситуациями – из прошлого напомнят о былых событиях, а заодно и подскажут, как действовать в нынешней ситуации.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 августа для Овнов

Необходимо проанализировать свои желания и возможности: скорее всего, вы стремитесь к тому, чего заведомо не можете достичь, поэтому желательно выбрать что-то иное – и не факт, что оно будет хуже, чем прежнее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 августа для Тельцов

Откладывать и дальше важное жизненное или профессиональное решение нет никакой возможности, поэтому принять его нужно будет сегодня: вы давно знаете, каким оно должно быть, поэтому будьте смелее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 августа для Близнецов

Не стоит бояться профессиональных трудностей тем из вас, у кого есть крепкий тыл: семья поддержит в любой ситуации, и с новыми силами вы сможете преодолеть любые препятствия, возникшие у вас на пути.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 августа для Раков

Сегодня нужно думать не о себе, а о других: оказав помощь тем, кто в ней нуждается, вы почувствуете невероятный подъем духа и, как следствие, желание и дальше продолжать творить добро.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 августа для Львов

В поведении другого человека вы сегодня сможете увидеть себя – как будто бы в зеркале: скорее всего, "отражение" вам не понравится, а значит, нужно сделать выводы и понять, что изменить в своем поведении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 августа для Дев

Пора отпустить прошлое, которое имеет над вами огромную силу, именно оно мешает вам жить полноценной жизнью и двигаться вперед – без навязчивых воспоминаний жить будет гораздо легче.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 августа для Весов

Доказывать кому-то из окружающих свою точку зрения – пустое занятие, все равно вам это не удастся, поэтому оставьте каждому право заблуждаться в меру своих способностей и возможностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 августа для Скорпионов

Ощущение дежавю вызовет ситуация, которая окажется точным подобием той, в которую вы попали в прошлом: возможно, она послана вам для того, чтобы затвердить урок – похоже, вы до сих пор не сделали выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 августа для Стрельцов

Как правило, вы пренебрегаете общественным мнением – и правильно делаете, но сегодня оно может оказаться для вас полезным, поэтому прислушайтесь к тому, что будут говорить вам окружающие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 августа для Козерогов

Оставьте в стороне вашу практичность и прагматичность – нынешний день благоприятен для занятия, к которому вы чаще всего бываете равнодушны – к творчеству: возможно, вам даже удастся создать что-то особенное.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 августа для Водолеев

Пополнить запасы жизненной энергии поможет любимое занятие, на которое у вас – в силу занятости на основном месте работы – как правило, не хватает времени, сегодня же вам удастся его найти.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 августа для Рыб

Ограничьте общение с теми, с кем недавно поссорились: велика вероятность того, что ваш конфликт усугубится, поэтому желательно перенести встречу на другой – более благоприятный – день.

Читайте также: