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Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут преследовать конфликты
День тяжелой космически энергетики, которая выражается в перманентных ссорах и конфликтах, вспыхивающих по любому поводу.
Чобы не стать их активным участником, необходимо максимально воздерживаться от выяснения отношений — особенно, с близкими людьми, которые в выходные окажутся, чо называется, под рукой.
Уже завтра желание ссорится пойдет на спад, но пследствия сегодняшних разборок еще долго будут давать о себе знать.
Овен
Нынешний день подходит для полноценного отдыха только в том случае, если он будет максимально активным: бесцельное лежание на диване дома или в гамаке на даче пользу ни здоровью, ни состоянию духа не принесет.
Телец
В этот день, где бы вы ни находись и чем бы ни занимались, не стоит выделяться из толпы: привлекать к себе внимание окружающих нежелательно, иначе и под удар можно будет попасть в первую очередь.
Близнецы
В течение дня важно сосредоточиться наодном-единственном деле, даже если оно будет касаться решения хозяйственных вопросов: распыляя свои силы сразу по нескольким направлениям, не удастся сделать ничего.
Рак
Энергию, которая будет переполнять представителей вашего знака с самого с утра, тем не менее, необходимо экономить: она может улетучиться так же быстро, ее не останется даже на самые простые действия. как и пришла,
Лев
От любых — даже близких и коротких — поездок сегодня лучше отказаться: слишком велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций, которые осложнят как само путешествие, так и достижение его цели.
Дева
День, когда не следует принимать серьезные решения, какой бы сферы жизни — деловой или личной — они ни касались: взвесить все доводы «за» и 2против» все равно не удастся, а, значит, досадная ошибка неизбежная.
Весы
Нужно максимально ограничить общение с любимым человеком, даже если вы находите в непосредственной близости друг от друга, иначе вспыхнувшая из-за мелочного повода ссора может надолго расстроит отношения.
Скорпион
Не стоит реагировать на двусмысленные и рискованные шутки, которые вы в этот день можете услышать от окружающие, это не более чем провокации, рассчитанные на вашу эмоциональную реакцию — не поддавайтесь ей.
Стрелец
День — и в этом смысле он идеален для выходного — желательно посвятить домашним делам, на которые не хватает времени в будни: сегодня с ними удастся разделаться не только легко и успешно, но и максимально быстро.
Козерог
Представителей вашего экономного знака сегодня может одолеть непреодолимая тяга к транжирству, из-за которого можно приобрести множество ненужных вещей — стоит думать над каждой покупкой.
Водолей
Даже если вы давно планировали на сегодняшний день какое-то важное мероприятие, звезды советуют от него отказаться: масса препятствий, которые совершенно неожиданно возникнут на пути, испортит все дело.
Рыбы
Не стоит болезненно реагировать на бестактные заявления зашедших в гости родственников — скорее всего, они будут сказаны без злого умысла, просто люди не дадут себе труда подумать о том, что они, собственно, сказали.
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