Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут преследовать конфликты

Петунии

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Чобы не стать их активным участником, необходимо максимально воздерживаться от выяснения отношений — особенно, с близкими людьми, которые в выходные окажутся, чо называется, под рукой.

Уже завтра желание ссорится пойдет на спад, но пследствия сегодняшних разборок еще долго будут давать о себе знать.

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Овен

Нынешний день подходит для полноценного отдыха только в том случае, если он будет максимально активным: бесцельное лежание на диване дома или в гамаке на даче пользу ни здоровью, ни состоянию духа не принесет.

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Телец

В этот день, где бы вы ни находись и чем бы ни занимались, не стоит выделяться из толпы: привлекать к себе внимание окружающих нежелательно, иначе и под удар можно будет попасть в первую очередь.

Близнецы

В течение дня важно сосредоточиться наодном-единственном деле, даже если оно будет касаться решения хозяйственных вопросов: распыляя свои силы сразу по нескольким направлениям, не удастся сделать ничего.

Рак

Энергию, которая будет переполнять представителей вашего знака с самого с утра, тем не менее, необходимо экономить: она может улетучиться так же быстро, ее не останется даже на самые простые действия. как и пришла,

Лев

От любых — даже близких и коротких — поездок сегодня лучше отказаться: слишком велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций, которые осложнят как само путешествие, так и достижение его цели.

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Дева

День, когда не следует принимать серьезные решения, какой бы сферы жизни — деловой или личной — они ни касались: взвесить все доводы «за» и 2против» все равно не удастся, а, значит, досадная ошибка неизбежная.

Весы

Нужно максимально ограничить общение с любимым человеком, даже если вы находите в непосредственной близости друг от друга, иначе вспыхнувшая из-за мелочного повода ссора может надолго расстроит отношения.

Скорпион

Не стоит реагировать на двусмысленные и рискованные шутки, которые вы в этот день можете услышать от окружающие, это не более чем провокации, рассчитанные на вашу эмоциональную реакцию — не поддавайтесь ей.

Стрелец

День — и в этом смысле он идеален для выходного — желательно посвятить домашним делам, на которые не хватает времени в будни: сегодня с ними удастся разделаться не только легко и успешно, но и максимально быстро.

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Козерог

Представителей вашего экономного знака сегодня может одолеть непреодолимая тяга к транжирству, из-за которого можно приобрести множество ненужных вещей — стоит думать над каждой покупкой.

Водолей

Даже если вы давно планировали на сегодняшний день какое-то важное мероприятие, звезды советуют от него отказаться: масса препятствий, которые совершенно неожиданно возникнут на пути, испортит все дело.

Рыбы

Не стоит болезненно реагировать на бестактные заявления зашедших в гости родственников — скорее всего, они будут сказаны без злого умысла, просто люди не дадут себе труда подумать о том, что они, собственно, сказали.

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