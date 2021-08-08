Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас обуяют жадность, зависть и аппетит

Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас обуяют жадность, зависть и аппетит

День благоприятен для активных действий, поездок – командировок и путешествий – и переездов в новую квартиру или дом.

Наряду с перспективными намерениями и положительными эмоциями в человеке могут поднять голову негативные качества и нездоровые желания – жадность, зависть, неуемный аппетит, с которыми необходимо бороться всеми возможными способами.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 9 августа для Овнов

Необходимо прислушиваться к сигналам, которые будет посылать организм: плохое самочувствие будет свидетельствовать о том, что вы нуждаетесь в отдыхе – самое время отправиться в отпуск.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 9 августа для Тельцов

Чем быстрее и активнее вы начнете работать над новым профессиональным проектом, тем лучше вам удастся его завершить – долгожданный успех в этом случае вам гарантирован.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 9 августа для Близнецов

Апатия и сонливость, которые могут накрыть вас с самого утра, окажутся непродолжительными: уже к обеду вы будете добры и веселы, и сможете выполнить и перевыполнить составленный на день план.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 9 августа для Раков

Не стоит критиковать и уж тем более вычеркивать из своей жизни близкого человека, даже если он оступился и сделал что-то не так, как вы считаете правильным: дайте ему шанс хотя бы объяснить свой поступок.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 9 августа для Львов

День благоприятен для того, чтобы заняться своей внешностью: посетить салон красоты, сделать маски для лица и волос, стрижку, маникюр и педикюр – все процедуры удадутся на славу.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 9 августа для Дев

Получив предложение занять новую должность или сменить место работы, не стоит торопиться с ответом: сначала необходимо взвесить все доводы за и против этого, и только потом принимать окончательное решение.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 9 августа для Весов

Не стоит брать профессиональную цель, которую вы перед собой поставили, с налета: необходимо разработать постепенную – пошаговую стратегию ее достижения, иначе легко можно будет ошибиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 9 августа для Скорпионов

Хорошее время для тех, кто давно подумывает об открытии собственного бизнеса: для начала нужно составить поэтапный план действий, а затем можно и стартовать – результат окажется успешным.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 9 августа для Стрельцов

День, когда категорически не рекомендуется переедать: во-первых, это может быть опасным для фигуры, а во-вторых, и для здоровья – необходимое для него чувство меры пока еще никто не отменял.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 9 августа для Козерогов

Можно – и нужно – приступать к воплощению в жизнь составленных ранее планов: помните, что любая дорога начинается с первого – пусть даже незначительного – шага, поэтому важно действовать без промедления.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 9 августа для Водолеев

День благоприятен для примирения с человеком, которого вы когда-то обидели, правда, для этого необходимо будет признать свою вину, а заодно признаться в том, что без него вам плохо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 9 августа для Рыб

Любые дела необходимо приурочить ко второй половине дня – в это время вас будет переполнять энергия, что позволит легко справиться со всем, что было запланировано.

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