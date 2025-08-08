Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 9 августа / © Credits

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В это время можно устраивать торжества и праздники, которые в наше время по понятным причинам должны быть скромными, жениться и выходить замуж — считается, что те, кто официально оформит отношения в этот день, будут жить долго и счастливо. Удача во всех жизненных сферах станет спутницей тех, кто не только излучает радость, но и делится ею с другим.

Овен

Начинать работу над новым проектом следует только после долгой и тщательной подготовки — импровизации в этот день не пройдут, да и с наскока ничего толкового осуществить не удастся.

Телец

Хорошее настроение необходимо поддерживать любыми способами — например, можно по совету психологов «надеть» на лицо улыбку, тогда позитивная форма обязательно сформирует соответствующее содержание.

Реклама

Близнецы

Сегодня важно, как говорят в народе, жить своим умом, не спрашивая мнения у окружающих: они не обладают всей необходимой информацией, поэтому вряд ли могут посоветовать что-нибудь дельное.

Рак

Потакание своим слабостям — особенно это касается нездорового питания и вредных привычек — не самым лучшим образом может отразиться на самочувствии, так что не стоит идти на поводу у соблазнов.

Лев

День благоприятен для деловых переговоров: ваши партнеры будут готовы пойти вам навстречу даже в самых сложных вопросах, не говоря уже о менее значимых — нужно воспользоваться удачным моментом.

Дева

День благоприятен для новых начинаний, прежде всего, это коснется людей, работа которых связана с творчеством, но креатив принесет пользу и представителям иных — технических — профессий.

Реклама

Весы

Приступая к реализации нового — масштабного — плана, важно грамотно рассчитать не только тактику и стратегию, но и собственные силы — их должно хватить на продолжительный рабочий период.

Скорпион

Можно организовать себе небольшие приятные праздники: например, выезд на дачу или небольшой пикник для друзей — последний летний месяц располагает к подобному времяпрепровождению.

Стрелец

Перепадам настроения, которые могут одолеть в это время, необходимо противопоставить силу воли и характер, которыми вы наделены от природы — не дайте «эмоциональным качелям» выбить вас из равновесия.

Козерог

День, когда не стоит ждать милости от природы: за воплощение в жизнь давней мечты необходимо браться самостоятельно и двигаться к цели, несмотря ни на какие препоны, недостатка в которых не будет.

Реклама

Водолей

Важно быть максимально острожными при обращении с бытовыми электроприборами: беспечность в этом смысле может привести к нежелательным — травматическим — последствиям.

Рыбы

Можно подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, как, впрочем, и совершать любые другие операции, так или иначе касающиеся финансов — сегодня они обещают быть максимально успешными.

Читайте также: