Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить
День всемирной гармонии и позитива, в течение которого нельзя огорчаться, отчаиваться и грустить.
В это время можно устраивать торжества и праздники, которые в наше время по понятным причинам должны быть скромными, жениться и выходить замуж — считается, что те, кто официально оформит отношения в этот день, будут жить долго и счастливо. Удача во всех жизненных сферах станет спутницей тех, кто не только излучает радость, но и делится ею с другим.
Овен
Начинать работу над новым проектом следует только после долгой и тщательной подготовки — импровизации в этот день не пройдут, да и с наскока ничего толкового осуществить не удастся.
Телец
Хорошее настроение необходимо поддерживать любыми способами — например, можно по совету психологов «надеть» на лицо улыбку, тогда позитивная форма обязательно сформирует соответствующее содержание.
Близнецы
Сегодня важно, как говорят в народе, жить своим умом, не спрашивая мнения у окружающих: они не обладают всей необходимой информацией, поэтому вряд ли могут посоветовать что-нибудь дельное.
Рак
Потакание своим слабостям — особенно это касается нездорового питания и вредных привычек — не самым лучшим образом может отразиться на самочувствии, так что не стоит идти на поводу у соблазнов.
Лев
День благоприятен для деловых переговоров: ваши партнеры будут готовы пойти вам навстречу даже в самых сложных вопросах, не говоря уже о менее значимых — нужно воспользоваться удачным моментом.
Дева
День благоприятен для новых начинаний, прежде всего, это коснется людей, работа которых связана с творчеством, но креатив принесет пользу и представителям иных — технических — профессий.
Весы
Приступая к реализации нового — масштабного — плана, важно грамотно рассчитать не только тактику и стратегию, но и собственные силы — их должно хватить на продолжительный рабочий период.
Скорпион
Можно организовать себе небольшие приятные праздники: например, выезд на дачу или небольшой пикник для друзей — последний летний месяц располагает к подобному времяпрепровождению.
Стрелец
Перепадам настроения, которые могут одолеть в это время, необходимо противопоставить силу воли и характер, которыми вы наделены от природы — не дайте «эмоциональным качелям» выбить вас из равновесия.
Козерог
День, когда не стоит ждать милости от природы: за воплощение в жизнь давней мечты необходимо браться самостоятельно и двигаться к цели, несмотря ни на какие препоны, недостатка в которых не будет.
Водолей
Важно быть максимально острожными при обращении с бытовыми электроприборами: беспечность в этом смысле может привести к нежелательным — травматическим — последствиям.
Рыбы
Можно подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, как, впрочем, и совершать любые другие операции, так или иначе касающиеся финансов — сегодня они обещают быть максимально успешными.
