Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда людьми овладевает темная энергетика

Не самый лучший для понедельника день, когда людьми овладевает темная энергетика, приводящая к злости, раздражительности и агрессии.

Рекомендуется как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто не вызывает доверия. Также велика вероятность финансовых потерь, поэтому важно соблюдать осторожность: не тратить деньги на то, без чего вполне можно обойтись, и не доверять людям, которые пообещают большую и быструю прибыль от проектов, не требующих особого приложения сил.

Овен

Ответ на важный вопрос сегодня может прийти к вам во сне, поэтому любое сновидение требует серьезного внимания и грамотного истолкования – лучше всего, обратиться за помощью к сонникам.

Телец

Чужую агрессию – разумеется, по возможности – необходимо игнорировать: поставить хама на место все равно не удастся, а вот себе нервы изрядно попортите, а они, как известно, отвечают почти за все болезни.

Близнецы

В рабочих делах не стоит идти привычными – проторенными – путями: конечно, действовать по знакомой схеме всегда проще, но почему бы вам не попробовать что-то новое – результат вас приятно порадует.

Рак

Ее спешите – как бы вас ни уговаривали – брать на себя обязанности своих коллег: проку вам от этого не будет никакого, а вот несправедливые замечания в свой адрес вполне можете получить.

Лев

На критику, которые вы услышите в этот день, можно обращать внимание только в том случае, если она будет конструктивной, все остальное можно с чистой совестью пропустить мимо ушей.

Дева

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, к счастью, не будет иметь под собой реальных оснований: она – не более чем влияние Луны, уже завтра от нее не останется ни малейшего следа.

Весы

Не стать жертвой мошенников помогут такие качества как дисциплинированность и собранность: чем внимательнее вы будете относиться к своим платежам, тем меньше вероятность ошибиться.

Скорпион

Лучшее лекарство от плохого настроения, которое сегодня может испортить ваши отношения с кем-то из близких вам людей, – работа: чем больше ее будет, тем быстрее и легче промелькнет нынешний день.

Стрелец

Плохое самочувствие, которое вы ощутите с самого утра, скорее всего, будет продиктовано переутомлением, поэтому, несмотря на то, что выходные закончились, найдите время для отдыха и сегодня – в понедельник.

Козерог

Отправляясь в магазин, возьмите с собой ограниченную сумму денег, которой должно хватить на самые необходимые покупки – такой шаг убережет вас от ненужных и бессмысленных трат.

Водолей

Любой – даже самый незначительный – повод для несогласия с близкими людьми может привести к серьезной ссоре, из которой не удастся выйти сразу, так что желательно свести общение с ними к минимуму.

Рыбы

Общаясь с человеком, которого вы плохо знаете, не спешите раскрывать ему душу, делясь сокровенным: скорее всего, он не станет беречь ваши тайны, и вскоре вы обнаружите, что о них стало известно всему вашему окружению.

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