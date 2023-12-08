Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда велика вероятность двусмысленных ситуаций

Довольно опасный день, энергетика которого может сыграть с каждым из нас злую шутку.

Под ее влиянием мы будем склонны преувеличивать свои достоинства, жизненные и профессиональные достижения, и, как следствие, собственную значимость для окружающих людей и мира в целом. Такие убеждения разделят далеко не все, поэтому велика вероятность двусмысленных и не самых приятных ситуаций. Так что – при любых обстоятельствах – желательно вести себя скромнее и не выпячивать свою персону.

Овен

Необходимо отказаться от любых – в том числе и незначительных – финансовых операций, поскольку даже пополнение телефонного счета может привести к неприятным финансовым потерям.

Телец

День не подходит не только для работы, что вполне естественно в выходной, но и для творчества: все будет валиться из рук – в буквальном смысле этого слова – поэтому создать шедевр не удастся.

Близнецы

Даже занимаясь домашними делами, не стоит распыляться на несколько задач сразу – успеха в таком случае добиться не удастся: лучше "выстроить" их по значимости и начать с самого главного.

Рак

Успех в этот день будет сопутствовать тем, кто сможет найти золотую середину между активными действиями и абсолютным ничегонеделанием, – так вы выполните свой план домашних дел и избежите переутомления.

Лев

Деньги необходимо тратить экономно: приближающийся праздник подталкивает к серьезным расходам, но стоит помнить, что средства для жизни понадобятся и после них – полностью опустошать кошелек не стоит.

Дева

Добрые отношения с другими людьми вы сможете сохранить, только максимально ограничив общение с ними, если же изолироваться не удастся, нужно быть готовыми к возможным конфликтам.

Весы

Не стоит раздражаться в ответ на неосторожные слова близких людей – скорее всего, у них и в мыслях не было вас обидеть, а вот как раз ваша эмоциональная реакция может привести к конфликту.

Скорпион

Очень важно проявить терпение по отношению к окружающим вас людям – в данном случае, членам своей семьи: прежде чем резко им ответить, вспомните, что, в конце концов, вы тоже не подарок.

Стрелец

День – благо, на календаре выходной – желательно посвятить детям и пожилым родственникам: в течение рабочей недели у вас – по понятным причинам – времени на это не хватает, что приводит к обидам с их стороны.

Козерог

Ссора с любимым человеком в этот день чревата конфликтом вплоть до расставания, поэтому – если, конечно, вы сочтете это возможным – лучше перенести все серьезные разговоры с ним на другое время.

Водолей

Дела, начатые в этот день, заведомо обречены на провал, так что лучше не спешить с реализацией новых проектов, даже если речь идет о бытовых вопросах, а вот обдумывать их не только можно, но и нужно.

Рыбы

Пополнить запас иссякающей энергии поможет занятие любимым делом: в течение рабочей недели руки у вас до него, как правило, не доходят, сегодня же можно – и нужно! – провести время с удовольствием.

Читайте также: