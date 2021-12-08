Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день позитивных изменений

Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день позитивных изменений

День благоприятен для позитивных изменений и трансформаций в разных жизненных сферах.

Общаться с окружающими необходимо сдержанности, без эмоций – они могут негативным образом сказаться на отношениях. Можно – и нужно – претворять в жизнь новые идеи, которые удалось накопить к этому времени: все они будут обречены на успех.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 декабря для Овнов

Общение с окружающими людьми – особенно если они будут прикасаться к вам, например, стричь или делать массаж – необходимо свести к минимуму: они могут отнять у вас живительную энергию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 декабря для Тельцов

День пройдет легко и спокойно, главное не тратить время, предназначенное для работы, попусту: разговоры ни о чем не принесут вам никакой пользы, а вот от работы отвлекут и заставят работать в цейтноте.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 декабря для Близнецов

Соблазн сказать неприятным вам людям все, что вы о них думаете, будет силен, как никогда, тем не менее идти у него на поводу не следует – конфликт, который вы получите в результате, будет непредсказуемым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 декабря для Раков

Вам сегодня необходимо четко спланировать рабочий план на день, в противном случае вы не только ничего не успеете сделать, но и будете топтаться на месте, не зная, чем заняться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 декабря для Львов

Не стоит стремиться быть сильными во что бы то ни стало – даже самым крепким и могущественным людям время от времени необходимо почувствовать себя слабыми, нуждающимися в поддержке и опеке.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 декабря для Дев

День может принести понимание, что в какой-то момент вы на профессиональном пути свернули не в ту сторону: сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ошибку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 декабря для Весов

В поисках ответа на важные – как профессиональные, так и личные – вопросы необходимо обратить внимание на подсказки, которые будет давать интуиция – она вас не обманет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 декабря для Скорпионов

В течение дня сложатся благоприятные условия для примирения с людьми, отношения с которыми в последнее время категорически не складываются: если чувствуете свою вину, признайте ее – это вам зачтется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 декабря для Стрельцов

К мнению окружающих, особенно если они выскажут его вам в тактичной форме, необходимо прислушаться: опираясь только на собственные знания и представления, сегодня очень легко ошибиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 декабря для Козерогов

Стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы укрепить свой авторитет в глазах коллег и начальства: правда, он у вас и так железобетонный, но дополнительные факторы лишними не будут.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 декабря для Водолеев

Вам сегодня выдастся счастливый шанс продвинуться по карьерной лестнице, особенно если вы представите на суд начальства проект, который давно обдумываете и готовите к реализации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 декабря для Рыб

День – во всяком случае, свободную от работы его часть – необходимо провести с семьей: прогуляться в парке, или, если позволит эпидемическая обстановка, сходить в кино и сделать покупки в ближайшем торговом центре.

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