Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно почувствовать прилив энергии

День, когда каждый из нас почувствует мощный прилив энергии, под влиянием которой можно браться за любые дела.
Особенно это касается фундаментальных проектов, основа которых закладывается именно в это время, поэтому сегодня можно начинать строительство дома или дачи и открывать свой бизнес.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 февраля для Овнов
Крупными денежными поступлениями, которые возможны в этот день, необходимо распорядиться экономно: не стоит тратить все полученное – нужно отложить деньги для более серьезной покупки.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 февраля для Тельцов
Близкий человек, с которым вы умудрились поссориться из-за мелкого – и мелочного – повода, очень хочет помириться, но не знает, как это сделать – имеет смысл пойти ему навстречу.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 февраля для Близнецов
Не стоит соглашаться на предложение малознакомого человека легко и просто заработать солидную сумму денег: скорее всего, речь идет о мошеннической схеме, чреватой не прибылью, а потерями.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 февраля для Раков
Велика вероятность встречи с былой любовью, но не стоит возлагать на нее особенных надежд – с момента окончания ваших отношений прошло слишком много времени, чтобы их можно было продолжить.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 февраля для Львов
День благоприятен для занятий, до которых у вас до сих пор не доходили руки: например, навести порядок в папках с документами, рассортировав их и избавившись от тех, срок давности которых истек.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 февраля для Дев
Те, кто давно собирался предложить начальству новый проект, но по какой-то причине откладывал серьезный разговор, могут наконец-то отважиться и презентовать ему свои идеи.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 февраля для Весов
Работа не должна быть помехой общению с близкими людьми, которых вы – в силу своей занятости – в последние время отодвинули на второй план: сегодня хорошее время для того, чтобы исправить ситуацию.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов
Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит затаивать зло на кого-то из окружающих, даже если он всерьез перед вами виноват, лучший способ избавиться от обиды – простить, а потом и вовсе забыть о нем.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов
Плохое самочувствие, которое может ощущаться с самого утра, связано не с ухудшением здоровья, а с банальным переутомлением, поэтому необходимо пересмотреть режим труда и отдыха в пользу последнего.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 февраля для Козерогов
Сложатся благоприятные условия для реализации перспективного проекта, над которым вы давно раздумываете: необходимо воспользоваться шансом и, не откладывая, взяться за работу.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 февраля для Водолеев
Лучшее лекарство от негативной энергетики, мешающей с оптимистической точки зрения смотреть на окружающий мир и свое в нем место, – занятие любимым делом, прежде всего творчество.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 февраля для Рыб
День, несмотря на его будний статус, благоприятен для наведения порядка в своем доме или квартире: уборка активизирует позитивную энергию, которая поспособствует развитию профессиональных и личных дел.
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