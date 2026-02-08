Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас все будет получаться

Зимний лес в лучах заката / © Credits

Можно браться за работу, которую мы по какой-то причине долго откладывали на потом — сегодня для нее сложатся все необходимые условия, а результат порадует на все сто процентов.

Овен

Планируя нынешний день, нежелательно делать ставку на новые проекты — время для их реализации еще не пришло, поэтому жвано довести до ума старые дела, тогда в профессиональных вопросах будет полный порядок.

Телец

Не стоит сразу же и безоговорочно верить тем, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека: сначала проверьте их слова — велика вероятность того, что они окажутся беспочвенным наговором.

Близнецы

Решая профессиональные вопросы, не гонитесь за количеством — вы можете добиться высоких показателей, но при этом пострадает качество, а это может не самым лучшим образом отразиться на вашем авторитете специалиста.

Рак

Каким бы привлекательным ни показался вам новый знакомый, не стоит вступать с ним в серьезные отношения — они не станут ни счастливыми, ни долговременными, и кроме разочарования ничего больше не принесут.

Лев

Если дело — профессионального или бытового свойства — не заладится с самого начала, не стоит упорствовать в желании довести его до ума, лучше сосредоточиться на решении небольших, но не менее важных вопросах.

Дева

Предложение приобрести ценную вещь за половину ее цены, даже если вы о такой давно мечтали, должно вас насторожить — скорее всего, за такой «щедростью» стоит какой-то подвох, так что от покупки лучше отказаться.

Весы

Общение с родственниками сегодня весьма окажется напряженным, что не самым лучшим образом отразиться на внутрисемейных отношениях, а поскольку близких людей не выбирают, нельзя этого допускать.

Скорпион

Не стоит принимать близко к сердцу претензии, которые сегодня могут высказывать вам как близкие, так и совершенно посторонние люди: их мнение о вас — отражение их собственных — а не ваших — проблем.

Стрелец

Недовольство своей жизнью покажет, что вы слишком критично относитесь к себе — возможно, стоит остановиться, пересмотреть действия последнего времени и переоценить свои достижения в сторону позитива.

Козерог

Энергию, которой вас сегодня наделят звезды, не стоит тратить сразу –очень важно аккумулировать ее чтобы использоваться ближайшее время, когда она пригодится для реализации важного профессионального проекта.

Водолей

Звезды приготовили для вас приятное зрелище: вы сможете увидеть, как жизнь накажет человека, который вас обидел — правда, радости оно вам, в силу присущей порядочности и душевной доброты не принесет.

Рыбы

Необходимо внимательно относиться к любым произнесенным вами словам — сегодня вы можете легко обидеть ни в чем не виновного человека, о чем впоследствии будете сожалеть, не имея возможности ничего исправить.

