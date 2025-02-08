Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно игнорировать негатив

За любой поступок – как хороший, так и плохой – в самом скором времени придется отвечать, что нужно учитывать, совершая любые действия.

От новых дел – даже если речь будет идти о хозяйственных делах – нужно отказаться, они окажутся крайне неудачными, так что не стоит рисковать. Важно также игнорировать негатив, который может исходить от неадекватных людей – не стоит уподобляться им в ходе общения, лучше просто пройти мимо.

Овен

Не бойтесь делать добрые дела, считая, что из-за этого вас могут счесть впечатлительными и слабыми – напротив, в данном конкретном случае окружающие оценят ваши поступки, как признак моральной силы.

Телец

Даже если у вас есть повод для выяснения непростых отношений с близким человеком, перенесите его на несколько дней – сегодня такой разговор на повышенных тонах ни к чему хорошему вас не приведет.

Близнецы

Сегодня пополнить запас необходимой для жизни и работы позитивной энергии можно будет не забирая, а отдавая ее: чем больше радости вы доставите окружающим людям, тем энергичнее себя почувствуете.

Рак

Не стоит обижаться на близкого человека, который, как вам кажется, задел вас за живое: даже если что-то подобное произошло, он это сделал не специально, а, значит, и судить его строго за проступок не стоит.

Лев

Способность посмотреть на давно знакомого человека под другим углом зрения позволит изменить о нем мнение в лучшую сторону, а, возможно, и наладить зашедшие в последнее время в тупик отношения.

Дева

Если ваша мотивация – заслужить одобрение и похвалу, то добрых дел делать не стоит, сегодня такое – корыстное – отношение к собственным поступкам до добра представителей знака не доведет.

Весы

Звезды настоятельно рекомендуют вам избегать массового скопления людей – пребывание в такой среде помимо вероятности подхватить очередной вирус чревато возможностью конфликта с совершенно незнакомыми людьми.

Скорпион

Выбирая между умственным и физическим трудом, несмотря на выходной день, желательно сосредоточиться на последнем – например, привести в порядок дачный участок или сделать генеральную уборку в квартире.

Стрелец

Нежелательно жалеть себя – такое деструктивное чувство настроит вас не на успех, а на поражение, причем, во всех сферах жизни, и тогда наступающую неделю вы рискуете провести без какого-либо толка.

Козерог

С самого утра желательно вспомнить, что на календаре – выходное день, и постараться провести его с максимальным спокойствием – без суеты и спешки, которые не дадут возможности полноценно отдохнуть.

Водолей

Даже если в этот день вы настроены исключительно на домашние дела, не поленитесь и набросайте приблизительный план того, что вы намерены сделать – это поможет вам, потратив минимум сил, сделать максимум дел.

Рыбы

На раздражительность, которая может исходить сегодня от самых уравновешенных людей, необходимо реагировать максимально спокойно, иначе мелкая ссора превратится в серьезный конфликт.

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