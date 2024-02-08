Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда проблемы будут решаться легко и быстро

День торжества духа над материей, когда от приземленных дел, мыслей и чувств желательно отказаться в пользу возвышенных.

Проблемы будут решаться легко и быстро только в том случае, если отпустить их, не отягощая особой важностью и напряженностью. Энергию, которой сегодня будет в избытке, необходимо тратить только на глобальные цели, не распыляясь на мелкие дела, которые к тому же вполне могут подождать – первостепенной важности они не требуют.

Овен

Последний рабочий день – хотя бы вторую его половину – недели желательно посвятить приятному занятию – например, своему хобби: так вам удастся подготовить себя к выходным и плавно перейти к ним.

Телец

Не знаете, как правильно поступить в сложившейся ситуации, обратитесь за помощью к тем, кому безоговорочно доверяете – старшим родственникам или друзьям: они дадут вам единственно верный совет.

Близнецы

Судьба отношений с близким человеком, которые будут сегодня балансировать на грани конфликта, зависит только от вас: постарайтесь не провоцировать его на проявление негативных эмоций и сами сдерживайтесь.

Рак

Представителям такого пессимистического знака, как вы, очень важно научиться находить позитив в мелочах, тогда и более крупные благоприятные перемены, как говорится, подтянуться.

Лев

Постарайтесь не реагировать на провокации токсичных людей, которые всеми способами постараются вызвать у вас всплеск негативных эмоций – "подыграв" им, вы лишитесь большого объема своей энергии.

Дева

Не идите на поводу у коллеги, который попытается в последний рабочий день недели свалить на вас свою работу: задача окажется с подвохов, а в случае неудачи вся вина перед начальством ляжет на вас.

Весы

Для ревности у вас сегодня не будет реальных оснований: подозрения в том, что любимый человек вам не верен, - не более чем плод вашей фантазии, а вот последствия закатываемых вами сцен могут оказаться весьма неприятными.

Скорпион

Закончив работу над делами, которым вы посвятили рабочую неделю, постарайтесь найти хотя бы немного времени для отдыха на свежем воздухе: получасовая прогулка в парке будет сравнима с недельным отдыхом.

Стрелец

От решения хозяйственно-бытовых проблем, даже если вам кажется, что они давно назрели, лучше отказаться: чем бы вы ни решили заняться, ладиться ваши дела не будут – возможно, сделаете только хуже.

Козерог

Занимаясь делами, которые кажутся вам чрезвычайно важными, постарайтесь не забывать о том, что рядом с вами находятся близкие люди, которые нуждаются в вашем времени и внимании.

Водолей

Важный профессиональный – или житейский – вопрос поможет решить старый знакомый, который давно не давал о себе знать, теперь же появится в вашей жизни как нельзя кстати: в его силах избавить вас от проблемы.

Рыбы

Понимая, что кто-то из окружающих хочет задеть вас за живое, постарайтесь отключить эмоции: вместо того, чтобы обижаться, просто задумайтесь, стоит ли вам и дальше общаться с таким человеком.

Читайте также: