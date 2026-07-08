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Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нам могут предложить помощь
Один из самых результативных дней лунного календаря, когда нам удается работа н д любыми — даже самыми сложными — делами.
В другое время нам на них не хватает энергии и мотивации, теперь же самое время заняться ими, не упуская счастливого шанса преуспеть во всех отраслях деятельности — от профессиональной до бытовой.
Люди относятся друг к другу максимально добродушно и благожелательно, подвоха ни от кого из окружающих ждать не стоит, а вот помощь более чем вероятна — за ней можно обращаться даже к малознакомым людям, не говоря уже о близких и друзьях. На «отлично» проходят и финансовые дела — можно решать вопросы любой степени сложности.
Овен
У вас, в отличие от других знаков Зодиака, могут возникнуть конфликты в отношениях с близким человеком –претензии и упреки с его стороны желательно пропускать мимо ушей, поскольку конструктива они не несут.
Телец
Все, что вы успеете сделать в этот день, станет заделом успеха на весь последующий месяц, поэтому имеет смысл собраться с силами и выполнить составленный на этот день все, что было запланировано изначально.
Близнецы
Затишье, наступившее в вашей жизни, ненадолго, поэтому не стоит делать из него трагедию — пройдет совсем немного времени и ваше существование снова обретет яркие, незабываемые краски, а пока просто отдохните.
Рак
Не стоит верить всему, что будут говорить окружающие — особенно, малознакомые — люди, особенно если это будет касаться друзей или родных: увы, клевету еще никто не отменил, но воспринимать ее всерьез нельзя. .
Лев
Мир в семье зависит не только от вашего партнера, но и от вас самих: постарайтесь меньше обижаться на близкого человека, тем более, что повода для этого у вас нет, ищите пути мирного разрешения споров и ссор.
Дева
Прежде чем сделать решительный шаг, в котором нуждается занимающий ваше время и внимание рабочий проект, тщательно проанализируйте возможные последствия — тем более, что в этом вопросе вам равных нет.
Весы
Получив предложение занять новую должность или начать работу над перспективным проектом, постарайтесь –по привычке — не колебаться и не думать долго, иначе вас обойдут более решительные коллеги-конкуренты.
Скорпион
День для представителей знака пройдет на позитиве, особенно если они сами, по привычке, все не испортят: нежелательно придираться к окружающим — особенно близким — людям только потому, что у вас плохое настроение.
Стрелец
Не стоит прощать непорядочные поступки окружающим людям, даже если идет о ближайших родственниках, иначе такое отношение к вам войдет у них в привычку, и тогда призвать их к порядку окажется гораздо сложнее.
Козерог
Несмотря на большое количество работы, который ве себя обеспечили на несколько дней вперед, постарайтесь уделить хотя бы немного внимания собственному дому — порядок и уют вашим квадратным метра не помешает.
Водолей
Услышав неопрятный намек, не спешите принимать его на свой счет и резко отвечать в ответ — возьмите паузу, только в таком случае вам удастся не обидеть ни в чем не виновного человека: возможно, он действительно не хотел вас обидеть,
Рыбы
Груз прошлого, который вы упорно несете за собой, необходимо наконец-то отпустить и начать жить сегодняшним днем, в котором тоже много счастливых и увлекательных моментов, на которых и нужно сосредоточиться.
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