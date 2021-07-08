Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя давать и брать деньги в долг

День, когда вместе с беспросветными ночами, когда Луны не видно в небе, человеческая энергетика ослабевает, а силы истощаются
Время неблагоприятно для работы, бизнеса и финансовых операций, поэтому их лучше перенести. Нельзя как начинать новые дела, так и завешать старые – серьезная ошибка, которую легко допустить в это время, поставит под удар любой проект. Нежелательно также брать и давать деньги в долг – с их возвращением могут возникнуть серьезные проблемы.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 июля для Овнов
Нежелательно участвовать в сплетнях, в которые вас усиленно будут втягивать окружающие: в таком случае лучше отмолчаться и отойти в сторону, иначе можно испортить отношения с тем, кого будут обсуждать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 июля для Тельцов
При оформлении финансовых документов сегодня необходимо проявлять максимальную осторожность, а еще лучше перенести эту процедуру на другой – более благоприятный – день.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 июля для Близнецов
Не стоит реагировать на недружественные выпады со стороны других – негативно настроенных по отношению к вам – людей: поставить их на место вы все равно не сможете, а потраченные нервы не восстановите.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 июля для Раков
От встречи с деловыми партнерами сегодня лучше отказаться – достичь с ними договоренности не удастся, напротив, могут возникнуть серьезные разногласия, которые впоследствии помешают совместной работе.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 июля для Львов
Занимаясь примирением разных сторон конфликта, в котором участвуют близкие вам люди, приложите максимум дипломатических способностей, чтобы не поддержать кого-то одного, иначе во всем обвинят вас.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 июля для Дев
Особой осторожности сегодня потребуют деньги – тратить их необходимо экономно, не поддаваясь желаю скупить все, на что глаза глядят, иначе вы выбьетесь из бюджета и вынуждены будете отказать себе в необходимом.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 июля для Весов
Ни при каких условиях нельзя вступать в споры с начальством: даже если вам кажется, что правда на вашей стороне, воздержитесь от пререканий – начальство это непременно отметит и отблагодарит.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 июля для Скорпионов
Негативную энергию желательно выплеснуть в какое-нибудь общественно полезное занятие – например, сделать генеральную уборку в доме или посвятить свободное время работе в саду.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 июля для Стрельцов
Тем из вас, кто по-прежнему ходит на работу в офис, сегодня лучше взять отгул и отсидеться дома: чем меньше вы будете общаться с окружающими – особенно незнакомыми – людьми, тем лучше.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 июля для Козерогов
Вам сегодня необходимо продемонстрировать способности, в которых вам нет равных: необходимо держать все – включая дела и эмоции – под контролем, только так можно будет избежать неприятных последствий.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 июля для Водолеев
Ослабленная энергетика этого дня не позволит приступить к серьезным делам, поэтому – разумеется, если у вас появится такая возможность – посвятите его отдыху, лучше – пассивному.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 июля для Рыб
Нежелательно отправляться в поход по магазинам: денег будет потрачено много, а приобретенные вещи вряд ли порадуют – скорее всего, они окажутся бракованными или при ближайшем рассмотрении просто не понравятся.
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