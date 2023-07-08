Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака: день  мощной энергетики и активных действий

День мощной энергетики, которая подталкивает к активным действиям, что было бы более благоприятно для рабочего времени.

Но, поскольку речь идет о выходном, необходимо посвятить время соответствующим занятиям – спорту, отдыху на природе или хотя бы хобби. Впрочем, это не значит, что профессиональную деятельность нужно вообще списать со счетов – можно заниматься подготовкой к будущим проектам: составлять планы, определять цели и решать, какой способ их достижения является оптимальным.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 июля для Овнов

Приняв важное решение – скорее всего, личного характера, – постарайтесь от него не отказываться: если для вас важно сохранить отношения с близким человеком, не отступайте, даже если расстаться будет проще.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 июля для Тельцов

Как бы ни сложилась жизненная ситуация, постарайтесь поступать по справедливости, даже если такой поступок, как вам покажется, будет в ущерб вашим интересам – впоследствии станет ясно, что это не так.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 июля для Близнецов

Не стоит хитрить и лгать даже в мелочах: обман довольно быстро обнаружится, поставив вас в неловкое положение, выбраться из которого, вернув себе хорошую репутацию, окажется делом непростым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 июля для Раков

Если вам необходимо убедить кого-то в своей правоте, сделайте это сегодня: дар красноречия, умение сопоставлять факты и находить убедительные доводы, позволят склонить на свою сторону любых оппонентов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 июля для Львов

Появление человека из прошлого, с которым вы по самым разным причинам давно не общались, может всерьез изменить вашу жизнь – причем как в личном, так и в профессиональном плане.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 июля для Дев

Удачными сегодня окажутся любые встречи, но звезды все же советуют найти время для друзей, особенно если вы давно с ними не виделись: вы не только хорошо проведете время, но и получите мощный энергетический заряд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 июля для Весов

Не бойтесь кого-то обидеть, высказав свою точку зрения на ту или иную ситуацию: согласившись с чужим мнением под чьим-то давлением, вы последствии пожалеете о проявленном малодушии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 июля для Скорпионов

День благоприятен для того, чтобы тщательно продумать новый профессиональный проект: будучи начатым уже завтра, он сможет всерьез продвинуть представителей этого знака по карьерной лестнице.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 июля для Стрельцов

Откажитесь от любых разговоров – как телефонных, так и при личном контакте: они отнимут у вас время и силы, которые необходимы для полноценного – активного – отдыха.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 июля для Козерогов

Постарайтесь не раздражаться по причинам, от вас независящим: изменить вы все равно ничего не сможете, значит, надо принять все, как должное, тем более что ситуация не так плоха, как кажется.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 июля для Водолеев

Столкнувшись с чьим-либо безапелляционным мнением, которое попытаются вам навязать, задайтесь простым вопросом: "Зачем человеку это нужно?" – ответ многое объяснит вам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 июля для Рыб

Не стоит принимать во внимание чужие советы, особенно если они будут исходить от людей, с которыми вас не связывают хотя бы приятельские отношения: посоветуйте им сосредоточиться на собственных проблемах.

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