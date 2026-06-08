Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака: день, когда энергия должна быть направлена на созидание

Маковое поле / © Associated Press

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Переполняющая нас энергия позволит сделать реальностью любые планы и воплотить в жизнь глобальные и перспективные проекты. Главное — не терять время, иначе можно упустить шанс на успех.

Важное условия успешной деятельности: должна быть направлена на созидание — в таком случае можно будет рассчитывать не только на свои, но и на высшие силы. Астрологи утверждают, что к строительству пирамид древние египтяне приступили именно в этот лунный день, поэтому их работа была на редкость успешной.

Овен

К новым достижениям необходимо приступать налегке, только доведя до ума все, что было начато ранее, и подтянув все существующие у вас «хвосты», в иначе они будут мешать вам работать и все время тянуть назад.

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Телец

Несмотря на большой объем работы, нельзя хвататься за все дела одновременно — рискуете не успеть нигде, поэтому стоит определиться с тем, что для вас более важно, и работать именно в этом направлении.

Близнецы

Сегодня смело можно высказывать самые фантастические профессиональные идеи — коллеги примут их не только с восхищением, но и ноткой зависти, а начальство, немного поразмыслив, в конечном результате, все одобрит.

Рак

Заподозрив близкого человека в поступке, который вы ситчаете неправильным, не молчите и не скрывайте от него свои опасения, а спросите его обо всем напрямик — все кажется совсем не так страшно, как кажется.

Лев

Главное в этот день — воздержаться от резких замечаний и двусмысленных шуток в отношении окружающих вас людей: к сожалению, они могут воспринять такую линию поведения как личной оскорбление.

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Дева

Чтобы серьезный разговор с близким человеком не перерос в продолжительный конфликт, не стоит принимать его доводы в штыки — лучше выслушать, проанализировать и пообещать исправить ситуацию.

Весы

Хороший день для купли и продажи: причем, особенно это коснется крупных предметов — бытовой техники и даже недвижимости, в любом случае приобретения обещают быть удачными и прослужат долго.

Скорпион

В конфликтной ситуации, которая может возникнуть в этот день, желательно, хоть этои будет непросто, промолчать: так вы сможете ни с кем не поссориться и сохранить хорошие отношения с близкими людьми.

Стрелец

Приступать к реализации проекта, о котором вы до сих пор могли только мечтать, рекомендуется только собрав команду — в одиночку вы, при всем трудолюбии и старании, к сожалению, будете обречены на поражение.

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Козерог

День благоприятен для любых профессиональных — прежде всего, финансовых дел, но особых успех ждет те, которые так или иначе связаны с креативом, и это совершенно не обязательно касается творческих профессий.

Водолей

Не стоит считать свое мнение единственно верным, звезды советуют вам прислушиваться к подсказкам окружающих — одна из высказанных ими идей может оказаться интересной, продуктивной и перспективной.

Рыбы

Не лучший день для любых переговоров, сегодня вам будет казаться, что собеседник не слышит ваших доводов, а вы как будто бы разговариваете сами с собой — по возможности, лучше перенести беседу на другое время.

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