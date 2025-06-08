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Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака: день, когда можно приступать к активным действиям
Используя мощную — благоприятную для понедельника — энергию дня, можно приступать к активным действиям.
Само собой разумеется, ее надо направлять на достижение цели, поставленной перед собой ранее.
Время также благоприятно для новых начинаний в любых сферах жизни, все они по — свидетельству астрологов — обречены на успех, но только в том случае, если они будут направлены на созидание, а не разрушение.
Овен
День благоприятен для смены профессионального курса: похоже, прежний перестал приносить нужные результаты, а значит, больше не устраивает ни вас, ни начальство — самое время его подкорректировать.
Телец
Столкнувшись с агрессивно настроенным по отношению к вам человеком, постарайтесь обойти его стороной, если же такой возможности не будет, переведите его недружественные выпады в шутку — ссора вам не нужна.
Близнецы
Любые негативные высказывания в ваш адрес будут продиктованы исключительно завистью говорящего, их человека поскольку обусловлены его личными внутренними проблемами — они не стоят вашего внимания.
Рак
День благоприятен для риска, правда, в умеренной его дозе — например, можно покупать лотерейные билеты, а вот от езды на запредельной скорости и и даже перехода улицы в неположенном месте лучше отказаться.
Лев
День, когда желательно найти время, чтобы пообщаться с родными и друзьями: тот факт, что на календаре начало рабочей недели, не может стать поводом для отказа от встречи — впоследствии вы можете об этом пожалеть.
Дева
Как бы ни сложился ваш день, постарайтесь избегать алкоголя — он может сделать вас чересчур откровенными и разговорчивыми, а под влиянием этих качеств, выболтаете то, что хотели бы сохранить в большой тайне.
Весы
День благоприятен для финансовых операций любого масштаба — они обещают быть успешными и в скором времени принесут солидные дивиденды, возможны также неожиданные денежные выплаты.
Скорпион
Несмотря на начало рабочей недели, можно отправляться в любые поездки –прежде всего, развлекательного характера: прогулки на новым — незнакомым вам — местам окажут на вас душевно терапевтическое впечатления.
Стрелец
Чтобы достичь поставленной цели, придется долго и упорно работать: на манну небесную в сегодня рассчитывать не приходится, зато и результатом вы будете обязаны только себе, а не чужой помощи или случаю.
Козерог
Несмотря на удачу, которая будет сопутствовать вам сегодня, играть в азартные игры все-таки нежелательно: в результате слишком велика вероятность не ожидаемых приобретений, а досадных потерь.
Водолей
День благоприятен для налаживания отношений с людьми, с которыми вы находитесь в состоянии конфликта: сегодня они охотно выслушают ваши аргументы и с готовностью сделают шаг к примирению.
Рыбы
Главное в этот день — верить в себя и свои силы, без этих качеств вы не сможете осуществить даже самое элементарное действие, не говоря уже о более серьезных поступках, так что желательно «подкачать» самооценку.