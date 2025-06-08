Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака: день, когда можно приступать к активным действиям

Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Само собой разумеется, ее надо направлять на достижение цели, поставленной перед собой ранее.

Время также благоприятно для новых начинаний в любых сферах жизни, все они по — свидетельству астрологов — обречены на успех, но только в том случае, если они будут направлены на созидание, а не разрушение.

Овен

День благоприятен для смены профессионального курса: похоже, прежний перестал приносить нужные результаты, а значит, больше не устраивает ни вас, ни начальство — самое время его подкорректировать.

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Телец

Столкнувшись с агрессивно настроенным по отношению к вам человеком, постарайтесь обойти его стороной, если же такой возможности не будет, переведите его недружественные выпады в шутку — ссора вам не нужна.

Близнецы

Любые негативные высказывания в ваш адрес будут продиктованы исключительно завистью говорящего, их человека поскольку обусловлены его личными внутренними проблемами — они не стоят вашего внимания.

Рак

День благоприятен для риска, правда, в умеренной его дозе — например, можно покупать лотерейные билеты, а вот от езды на запредельной скорости и и даже перехода улицы в неположенном месте лучше отказаться.

Лев

День, когда желательно найти время, чтобы пообщаться с родными и друзьями: тот факт, что на календаре начало рабочей недели, не может стать поводом для отказа от встречи — впоследствии вы можете об этом пожалеть.

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Дева

Как бы ни сложился ваш день, постарайтесь избегать алкоголя — он может сделать вас чересчур откровенными и разговорчивыми, а под влиянием этих качеств, выболтаете то, что хотели бы сохранить в большой тайне.

Весы

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба — они обещают быть успешными и в скором времени принесут солидные дивиденды, возможны также неожиданные денежные выплаты.

Скорпион

Несмотря на начало рабочей недели, можно отправляться в любые поездки –прежде всего, развлекательного характера: прогулки на новым — незнакомым вам — местам окажут на вас душевно терапевтическое впечатления.

Стрелец

Чтобы достичь поставленной цели, придется долго и упорно работать: на манну небесную в сегодня рассчитывать не приходится, зато и результатом вы будете обязаны только себе, а не чужой помощи или случаю.

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Козерог

Несмотря на удачу, которая будет сопутствовать вам сегодня, играть в азартные игры все-таки нежелательно: в результате слишком велика вероятность не ожидаемых приобретений, а досадных потерь.

Водолей

День благоприятен для налаживания отношений с людьми, с которыми вы находитесь в состоянии конфликта: сегодня они охотно выслушают ваши аргументы и с готовностью сделают шаг к примирению.

Рыбы

Главное в этот день — верить в себя и свои силы, без этих качеств вы не сможете осуществить даже самое элементарное действие, не говоря уже о более серьезных поступках, так что желательно «подкачать» самооценку.