Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака: день, когда мы можем впадать в крайности

День, когда неустойчивое настроение может меняться, а сам человек – впадать из одной крайности в другую.

Эйфория будет переходить в агрессию, а потом возвращаться обратно, и такие эмоциональные «качели» могут моралью истощить: избежать такого – неблагоприятного – эффекта можно, максимальная сдерживаясь и не реагируя на внешние раздражители. Выбирая между добром и лом, необходимо быть максимально внимательными и осторожными: силы тьмы умеют обманывать нас, притворяясь силами света.

Овен

Под влиянием негативной энергетики дня представители вашего знака могут стать совершенно невыносимыми для окружающих: чтобы не довести их до греха, лучше максимально ограничить общение с ними.

Телец

Даже если вы заранее запланировали на этот день встречу с друзьями, лучше извиниться и отменить ее, если, конечно, вы не хотите, чтобы рпиятное общение переросло в полномасштабную ссору.

Близнецы

От романтических свиданий, намеченных на это время, звезды рекомендуют отказаться, если же вам обязательно нужно увидеться с любимым человеком, перенесите встречу на вечер, когда атмосфера немного разрядится.

Рак

План реализации нового проекта, который вы составили накануне, нуждается в проработке и детализации: поработав над ним сегодня, вы уже завтра сможете приступить к его воплощению в жизнь.

Лев

Если вы давно собирались избавиться от какой-либо из вредных привычек – например, курения или чрезмерного употребления кофе, то лучшего времени вам не найти: исчезнув сегодня, она никогда больше к вам не вернется.

Дева

Получив предложение – хоть пока и неофициальную – занять более высокую ступеньку на карьерной лестнице, не торопитесь давать ответ: сначала хорошо подумайте, потянете ли вы такую нагрузку и только потом решайте.

Весы

Обиду, которую вы – сознательно или нечаянно – нанесете кому-то из близких людей, удастся загладить нескоро, поэтому лучше сдержать свою раздражительность, особенно в отношении членов своей семьи.

Скорпион

Критические замечания, которые вы сегодня можете услышать от окружающих вас людей, не стоит принимать близко к сердцу: все, о чем они станут говорить, не столько ваша, сколько их проблема.

Стрелец

Недовольство своими жизненными и профессиональными достижениями, которое вы можете почувствовать сегодня, не более чем влияние лунной энергии, поэтому не стоит делать трагедию на ровном месте.

Козерог

Не стоит спрашивать близких людей о том, что вы не готовы услышать: прежде чем ачать откровенный разговор, подумайте, действительно ли вы хотите знать неудобную правду или вы вполне можете обойтись без нее.

Водолей

Не стоит игнорировать знаки, при помощи которых Вселенная будет предупреждать вас о возможных переменах в вашей жизни – скорее всего, они придут во сне, но могут принять и какой-то иной облик.

Рыбы

Чем бы вы ни решили заняться, составьте хотя бы схематичный план: во-первых, так действовать будет гораздо легче, а, во-вторых, вы сможете отказаться от пунктов, не имеющих первостепенной важности.

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