Гороскоп на 9 марта для всех знаков Зодиака: день, когда домашние дела будут в приоритете

День, когда можно приступать к реализации новых – важных и перспективных – проектов.

Приоритетными – с учетом выходного дня – станут домашние дела, но и о решении профессиональных вопросов тоже забывать не стоит. Приветствуются любые земные занятия – от начала высадки семян на рассаду до начала строительства загородного дома. Не стоит забывать и об окружающих нас людях, особенно тех, кто нуждается в помощи.

Овен

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, может начать испаряться во второй половине дня, поэтому надо постараться сохранить его, сконцентрировавшись на приятных жизненных моментах.

Телец

Дар красноречия и убедительности, который звезды подарят вам сегодня, нужно использовать исключительно в добрых целях: вы сможете уговорить кого-угодно совершить что-угодно, так что будьте осторожны.

Близнецы

Не стоит идти на поводу у человека, который по какой-то –корыстной – причине будет склонять вас к поступку, о котором вы впоследствии можете пожалеть – найдите способ отказаться от его предложения.

Рак

Избегайте неблагодарности, которую вы – как намеренно, так и нечаянно – можете испытать по отношению к человеку, который сделал вам много добра: это будет не только некрасиво, но и недальновидно.

Лев

Нынешний день – на то он и выходной – необходимо посвятить общению с близкими людьми: в последнее время вы редко уделяете им внимание, пришла пора исправлять совершенны вами ошибки.

Дева

Принимать важные решения необходимо с максимальной серьезностью и, что немаловажно, не торопясь: в спешке можно упустить важный нюанс, который перевернет поученные результат с ног на голову.

Весы

Сегодня к вам могут обращаться за советом или содействием разные люди: прежде чем кому-то что-то порекомендовать, подумайте о том, не обвинят ли вас в последствиях, которые могут в результате последовать.

Скорпион

«Трещину» в отношениях с близким человеком необходимо практически сразу же «заштукатурить», сняв напряженность, возникшую в результате беседы на повышенных тонах, в противном случае ссора затянется.

Стрелец

Не торопитесь впадать в отчаяние, узнав новость, которая может вас расстроить – скорее всего, вы преувеличиваете опасность – и уже завтра вам удастся посмотреть на нее с иной – оптимистической – точки зрения.

Козерог

Несмотря на неотложные дела, которых у вас много и в выходной, постарайтесь найти время для отдыха: помните, что физические силы не безграничны, время от времени их необходимо восстанавливать.

Водолей

Проблему, которая возникла не сегодня, и досаждает вам уже длительное время, удастся решить легко и быстро – не задавайтесь вопросом, как такое может произойти, просто получите удовольствие от результата.

Рыбы

Нынешний день представителям вашего знака необходимо провести дома: там найдутся дела, которые сегодня необходимо завершить, в противном случае они еще долго будут «висеть» над вами, побуждая к действиям.

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