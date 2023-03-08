Гороскоп на 9 марта для всех знаков Зодиака: день, когда все возвращается бумерангом

День, когда все, что происходит с человеком, неслучайно – любой процесс был запущен им самим некоторое время назад.

День, когда все, что происходит с человеком, неслучайно – любой процесс был запущен им самим некоторое время назад.

Поэтому вопрос "За что?" необходимо переформатировать в другой, который звучит так: "Что я для этого сделал?" Это даст возможность понять смысл и механизм того, что и как происходит, а также поможет решить проблемы, если, конечно, таковые существуют. В этот день бумерангом возвращаются как злые, так и добрые дела, так что он ясно покажет, по какому пути – правильному или нет – идет человек.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 марта для Овнов

На возможную агрессию со стороны окружающих вас людей лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья – это лучший способ справиться с токсичными людьми.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 марта для Тельцов

Красноречие и уверенность, которыми вы будете обладать в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов – воспользуйтесь этими качествами, чтобы договориться с ними.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 марта для Близнецов

Решая важный жизненный – или профессиональный – вопрос, не слушайте чужих советов – никто не разберется в сложившейся ситуации лучше вас самих, поэтому доверяйте своему внутреннему голосу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 марта для Раков

Понять, когда вы пошли не по той жизненной дорожке, можно будет, воспользовавшись простой психологической тактикой: "отмотать" события последнего времени назад и отыскать в них исходную точку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 марта для Львов

От так любимого вами слогана "цель оправдывает средства" сегодня лучше отказаться – это чревато тем, что цель не будет достигнута, а средства станут причиной бумеранга, который прилетит очень быстро.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 марта для Дев

Не стоит отказываться от своих взглядов и убеждений, даже если вас к этому будут принуждать люди, от которых вы зависите: сделав это, вы впоследствии пожалеете, но исправить что-либо уже не удастся.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 марта для Весов

Решительно действовать можно только в том случае, если каждый ваш шаг будет тщательно просчитан и обдуман, в противном случае желательно продвигаться к цели, не торопясь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 марта для Скорпионов

День просто предназначен для того, чтобы заняться благотворительностью: все, что вы сделаете сегодня, в скором времени вернется к вам сторицей, поэтому вы лично заинтересованы в том, чтобы ваши дела были добрыми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на для Стрельцов

Бытовые хлопоты, которыми вы вынуждены будете заниматься сегодня, потребуют такого же четкого плана, как и профессиональные, да и следовать ему придется столь же скрупулезно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 марта для Козерогов

День, проведенный дома, в непосредственном контакте с близкими людьми, чреват ссорами и конфликтами, поэтому важно время от времени отдыхать друг от друга – хотя бы выходить на прогулку в ближайший парк.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 марта для Водолеев

Общение с окружающими необходимо свести к минимуму – слишком велик риск столкновения с неадекватными людьми, исключение стоит сделать только для тех, в чьем психическом здоровье вы абсолютно уверены.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 марта для Рыб

От любого выбора, даже если это будет касаться всего лишь сорта апельсинов в супермаркете, лучше отказаться – велика вероятность купить то, что – по возращении домой – захочется выбросить в мусорное ведро.

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