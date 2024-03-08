Гороскоп на 9 марта для всех знаков Зодиака: самый чистый и светлый день в лунном календаре

Самый чистый и светлый день во всем лунном календаре – он позитивно влияет на людей, делая их добрее и благороднее.

Чтобы не нарушить царящую в мире гармонию, нельзя делать резкие движения, что-либо разрушать или ломать, скандалить, кричать и даже просто повышать голос, это может привести к непредсказуемым – и преимущественно неприятным – последствиям. Зато если вести себя тихо и спокойно, не привлекая к себе внимание сил зла, день удастся прожить без осложнений.

Овен

Принимать серьезные – в данном случае жизненные – решения нужно только в том случае, если вы абсолютно уверены, что его последствия будут позитивными для вас, в противном случае лучше не спешить.

Телец

Желательно провести весь день в хорошем настроении – даже если появится повод для незначительных огорчений, необходимо настроить себя на позитивный лад и придерживаться такого мировосприятия.

Близнецы

Тем из вас, кто давно собирался поговорить с близким человеком об отсутствии взаимопонимания, которое стало возникать в общении в последнее время, самое время пообщаться на эту тему.

Рак

Остерегайтесь некрасивого поступка, имеющего непосредственное отношение к близкому вам человеку, вы отбросите ваши отношения далеко назад – вплоть до серьезного конфликта и даже расставания.

Лев

Претензии со стороны близкого человека, которые вы можете услышать сегодня, будут иметь под сбой основание, значит, имеет смысл прислушаться к ним: тщательно проанализировать и сделать выводы.

Дева

Представителям вашего знака сегодня – несмотря на выходной – может повезти в решении финансовых вопросов: например, вы можете получить долгожданный денежный перевод, на который уже и не рассчитывали.

Весы

День необходимо провести в спокойном, уравновешенном состоянии – если же напряжение все-таки даст о себе знать, снимите его любым доступным вам способом – например, погуляйте на свежем воздухе.

Скорпион

Не стоит подозревать близкого друга в том, что он что-то замышляет за вашей спиной, не имея на то веских оснований: скорее всего, вы ошибаетесь, а значит, впоследствии, придется приносить свои извинения.

Стрелец

Напряжение, которое вы можете испытать во второй половине дня, удастся снять, пообщавшись с друзьями или родными – особенно теми, кого вы давно не видели: хорошее настроение вам гарантировано.

Козерог

Пополнить запас необходимой для жизни и работы энергии, которая в последнее время стала иссякать, можно при помощи положительных эмоций – каждому из вас лучше знать, из каких источников их можно получить.

Водолей

Общаться желательно только с теми, кто вызывает у вас позитивные эмоции – неприятных и неадекватных людей нужно обходить стороной: они могут испортить вам настроение на несколько дней вперед.

Рыбы

Откажитесь от дурных мыслей буквально в приказном порядке – просто запретите себе думать на эту тему, в противном случае то, чего вы боитесь, практически мгновенно материализуется в вашей жизни.

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