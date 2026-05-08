- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нам достанется немного мудрости
День получения новых знаний и, как следствие, мудрости, которая будет иметь не только умозрительное, но и прикладное значение.
С ее помощью мы сможем решить многие — важные для нас — профессиональные и жизненные вопросы, которые занимают нас в последнее время.
Время также благоприятно для любых начинаний, но только в том случае если они направлены на строительство — как в прямом, так и в переносном смысле: любые действия, подразумевающие разрушение, обречены на провал — если не сразу, то в будущем.
Овен
Решение важной проблемы, над которой вы работаете уже довольно давно, придет как будто бы само по себе и окажется максимально нестандартным: не стоит боятся таких рискованных действий, они приведут к успеху.
Телец
Можно — и даже нужно — отправляться в поездки, которые прежде всего должны быть связаны с с отдыхом: лучше всего отправиться за город, где можно устроить пикник или хотя бы просто погулять на свежем воздухе.
Близнецы
Необходимо максимально серьезно отнестись к снам нынешней ночи их сюжет позволит по-новому взглянуть на жизненную ситуацию, в которой оказались представители знака, а это обещает правильное ее решение.
Рак
Почувствовав даже легкое недомогание, отправляйтесь к врачу, который выдаст правильные предписания, что же касается самолечения, то заниматься им нежелательно в любо день, но сегодня оно окажется особенно опасным.
Лев
Для выяснения отношений с близким человеком, даже если разговор с ним назрел давно и кажется необходимым, лучше перенести на другой день — сегодня ничего, кроме нежелательного конфликта, он не принесет.
Дева
Представители знака, которые готовятся к сдаче важного для них зачета или экзамена, могут несмотря на выходной погрузиться в изучение — или повторение — своих знаний: им удастся усвоить большой объем информации.
Весы
Любые знания, которые станут известны вам в этот день, ни в коем случае нельзя употреблять во зло — особенно сильно это касается чужих тайн и секретов, которые очень важно сохранить в тайне от окружающих.
Скорпион
Любая цель, касающаяся личной жизни, которую вы поставите перед собой в этот день, удастся достичь легко и без усилий, поэтому можно смело признаваться в своих чувствах, что переведет отношения на новый уровень.
Стрелец
Неожиданные идеи, которые придут вам в голову, при тщательном обдумывании окажутся по-настоящему гениальными: будучи воплощенными в жизнь, они принесут потрясающие — в том числе и финансовые — результаты.
Козерог
Не стоит заниматься важными — как профессиональными, так и бытовыми — делами: сегодня такая работа станет пустой тратой времени и сил, поэтому желательно посвятить время отдыху, как и положено в выходной.
Водолей
Из-за существующего риска серьезных травм, представителям вашего знака рекомендуется отказаться от физической нагрузки: нельзя делать резкие движения, поднимать тяжести и заниматься силовыми видами спорта.
Рыбы
Сегодня вас никто не сможет обмануть — ложь обнаружится сразу, без особых усилий с вашей стороны, но и вы никого не сможете ввести в заблуждение, поэтому даже не пытайтесь это делать — попадете в неприятное положение.
Читайте также:
Три знака Зодиака, которым необходимо быть осторожными в мае 2026 года