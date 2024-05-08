Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно помогать людям

День проходит под знаком благотворительности – сегодня, в отличие от других дней, надо помогать людям, даже если они об этом не просят.

Помощь может быть любой – моральной, материальной, физической духовной: главное, чтобы человеку после ее оказания жить станет хотя бы немного легче, чем до нее. Поддерживать при этом желательно посторонних, не имеющих к нам отношения людей – помощь родственникам и близким засчитываться в качестве «плюса» в карму не будет.

Овен

Какой бы цели вы ни решили сегодня достичь – профессиональной или хозяйственной, не пытайтесь хвататься за все и сразу: расставьте приоритеты и действуйте от более важных целей к менее значимым.

Телец

Физическая активность сегодня пользы не принесет, поэтому желательно сосредоточиться на задачах, которые требуют умственного решения – сегодня интеллект будет цениться больше других качеств.

Близнецы

Настраиваться сегодня нужно только на позитив, тогда любое дело, за которое вы возьметесь, будет складываться легко и без напряжения, негатив же только отберет у вас силы, которых весной и так немного.

Рак

Не стоит жаловаться на свою жизнь посторонним людям, которых вы, к тому же, плохо знаете: велика вероятность того, что они воспользуются вашей откровенностью вам же во зло – ищите моральной поддержки у близких.

Лев

Для продуктивной работы сегодня благоприятна только вторая половина дня, первую же нужно посвятить отдыху и подготовке к активной деятельности – силы понадобятся вам уже после обеда.

Дева

Если вы давно собирались сменить место работы, лучшего времени чем нынешний день вам не найти: вакансия, которую вам предложат заняться сегодня, может оказаться занятием вашей мечты.

Весы

Как ни странно это прозвучит, но сегодня но сегодня вам надо как можно меньше общаться с близкими людьми – слишком велика вероятность ссоры на пустом месте, которую не удастся завершить сразу.

Скорпион

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, нужно направить не на конфликты с окружающими, к которым будет подталкивать вас ваш характер, а на благие дела – например, на наведение порядка в доме.

Стрелец

Не приступайте к работе над новыми проектами до тех пор, пока не завершите старые, причем, сделать это нужно будут на совесть, тогда и начинания удастся осуществить наилучшим образом.

Козерог

Появление в вашей жизни человека из прошлого будет нести серьезную смысловую нагрузку: велика вероятность того, что он должен подсказать вам, как действовать в сложившейся в вашей жизни ситуации.

Водолей

Грустные мысли, которые могут одолевать вас в этот день, легко блокировать положительными эмоциями, а уж с чем они при этом будут связаны, решать каждому из вас.

Рыбы

Встречи сегодня должны быть только деловыми – в них вам удастся достичь необходимой договоренности, а вот свидания и общение с друзьями приведет к неожиданным и обидным конфликтам.

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