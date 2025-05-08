Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день, когда захочется вспомнить былые события

Гороскоп на 9 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Именно сегодня нам, возможно, захочется вспомнить былые события, поговорив со старым знакомым — например, одноклассником или однокурсником, с которым вас в свое время много связывало. Бесполезных встреч не бывает: как правило, в таких случаях удается не только разделить с кем-то приятные воспоминания, что всегда несет душевно-терапевтическую нагрузку, но и найти решение важного вопроса — как профессионального, так и жизненного.

Овен

Если ваша важная — жизненная или профессиональная — цель, несмотря на страстное желание ее достичь, упорно удаляется от вас, возможно, имеет смысл переосмыслить тактику — скорее всего, вы что-то делаете не так.

Телец

Пришло время наконец-то принять важное решение, которое вы по причине его сложности долго откладывали: в результате вы почувствуете невероятное облегчение, как будто с души свалится камень.

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Близнецы

День идеально подходит для улучшения отношений с близкими людьми: как известно, без крепкого «тыла» не бывает хорошего «фронта», так что важно, чтобы обстановка в доме была спокойной и доброжелательной.

Рак

Не стоит начинать новые дела и подписывать важные — особенно, финансовые — документы: сегодняшний день — не самое подходящее для этого время, велик риск допустить серьезную ошибку.

Лев

День, когда желательно как можно меньше общаться с людьми — как с коллегами, так и с друзьями и приятелями: разговоры — даже на общие и незначительные темы — могут привести к серьезному конфликту.

Дева

В отношениях с близким человеком может неожиданно встать былой конфликт, о котором вы уже успели позабыть: некогда нанесенная обида, будучи очень сильной, вполне вероятно, приведет к очередной ссоре.

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Весы

Не стоит убеждать профессиональных оппонентов в своей правоте на вербальном уровне, от слов ничего не изменится, лучшим ее доказательством будет успех, поэтому нужно посвятить время работе над своим проектом.

Скорпион

Погружение в былые события может принести не самые приятные воспоминания, которые, тем не менее, необходимыми для важных выводов, которые помогут сориентироваться в ситуации сегодняшнего дня.

Стрелец

Не самый подходящий день для реализации новых проектов — лучше уделить время рутинным и скучным для представителей вашего деятельного знака делам, без которых, тем не менее, никак нельзя обойтись.

Козерог

Возможно, пришло время расстаться с людьми, которые не самым лучшим образом относятся к вам: скорее всего, сделать это будет непросто, но со временем вы почувствуете серьезное моральное облегчение.

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Водолей

Самыми результативными сегодня будут занятия творчеством, даже если речь идет о любительском уровне: тем, у кого до сих пор нет хобби, необходимо им обзавестись — возможно, оно станет делом всей вашей жизни.

Рыбы

От резких движений — как в профессиональной, так и в личной сфере — нужно отказаться: на восстановление хрупкого, с трудом достигнутого равновесия уйдет очень много времени и моральных сил.

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