Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день судьбоносного знакомства

День, когда человека будет переполнять энергия, благодаря чему будет казаться, что море ему – по колено, а любое дело – по плечу.
Несмотря на это, звезды советуют провести его не на работе, а дома – с семьей, любимыми людьми и детьми. Тем, в чьей семье существуют какие-либо – связанные с этим днем – традиции, необходимо соблюсти их – это наполнит отношения с родными и близкими новым смыслом. Знакомство. Произошедшее в этот день, окажется судьбоносным, особенно если оно произойдет в дороге.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 марта для Овнов
Не самый благоприятный день для рискованных финансовых операций: с деньгами желательно обращаться крайне осторожно – не тратить лишнего и не покупать вещи, надобность в которых является минимальной.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 марта для Тельцов
Необходимо воспользоваться возможностями, которые предоставит вам сегодня жизнь, чтобы исправить сложившуюся в ней тупиковую ситуацию и начать все сначала – шансы на это велики, как никогда.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 марта для Близнецов
Не стоит отказываться от альтруизма, тягу к которому вы можете почувствовать с самого утра: помощь, которую вы сегодня окажете другим, со временем обязательно вернется сторицей.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 марта для Раков
Встреча с человеком из прошлого, особенно если он когда-то всерьез вас обидел: похоже, что за время, которое прошло с момента расставания, он раскаялся и готов принести вам свои извинения.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 марта для Львов
Событие, которое – с большой долей вероятности – произойдет в этот день, подтолкнет вас к проведению «ревизии» своих поступков: вполне возможно, что это станет поводом для того, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 марта для Дев
Принимая важные решения, необходимо тщательно анализировать существующие обстоятельства и взвешивать все возможные «за» и «против», чтобы впоследствии не жалеть о поспешных действиях.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 марта для Весов
День благоприятен для процесса, который учителя в школе называли «работой над ошибками»: необходимо будет проанализировать все действия последнего времени, найти промахи и исправить их.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 марта для Скорпионов
Трещину, которая может возникнуть в отношениях с близким человеком, необходимо «цементировать» сразу же, без промедления: ни в коем случае нельзя загонять возникшую проблему вглубь.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 марта для Стрельцов
День благоприятен для того, чтобы подумать о душе – к счастью, не в общепринятом смысле этого выражения: в последнее время ваше моральное состояние нельзя назвать уравновешенным – необходимо это исправить.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 марта для Козерогов
Не стоит отказывать в помощи человеку, который к вам за ней обратится: для вас это, скорее всего, не составит особой трудности, а для него станет серьезной и действенной помощью.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 марта для Водолеев
Будьте внимательны к окружающим – это позволит вам понять, кто относится к вам с симпатией, а кто – с враждебностью. Учитывайте открывшиеся знания в общении – как с первыми, так и со вторыми.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 марта для Рыб
Вам сегодня нежелательно приступать к реализации новых проектов: они будут продвигаться медленно, с проволочками, поэтому лучше закончить те дела, над которыми вы работаете давно.
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