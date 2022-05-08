Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день судьбоносного знакомства

Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: день судьбоносного знакомства

День, когда человека будет переполнять энергия, благодаря чему будет казаться, что море ему – по колено, а любое дело – по плечу.

Несмотря на это, звезды советуют провести его не на работе, а дома – с семьей, любимыми людьми и детьми. Тем, в чьей семье существуют какие-либо – связанные с этим днем – традиции, необходимо соблюсти их – это наполнит отношения с родными и близкими новым смыслом. Знакомство. Произошедшее в этот день, окажется судьбоносным, особенно если оно произойдет в дороге.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 марта для Овнов

Не самый благоприятный день для рискованных финансовых операций: с деньгами желательно обращаться крайне осторожно – не тратить лишнего и не покупать вещи, надобность в которых является минимальной.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 марта для Тельцов

Необходимо воспользоваться возможностями, которые предоставит вам сегодня жизнь, чтобы исправить сложившуюся в ней тупиковую ситуацию и начать все сначала – шансы на это велики, как никогда.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 марта для Близнецов

Не стоит отказываться от альтруизма, тягу к которому вы можете почувствовать с самого утра: помощь, которую вы сегодня окажете другим, со временем обязательно вернется сторицей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 марта для Раков

Встреча с человеком из прошлого, особенно если он когда-то всерьез вас обидел: похоже, что за время, которое прошло с момента расставания, он раскаялся и готов принести вам свои извинения.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 марта для Львов

Событие, которое – с большой долей вероятности – произойдет в этот день, подтолкнет вас к проведению «ревизии» своих поступков: вполне возможно, что это станет поводом для того, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 марта для Дев

Принимая важные решения, необходимо тщательно анализировать существующие обстоятельства и взвешивать все возможные «за» и «против», чтобы впоследствии не жалеть о поспешных действиях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 марта для Весов

День благоприятен для процесса, который учителя в школе называли «работой над ошибками»: необходимо будет проанализировать все действия последнего времени, найти промахи и исправить их.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 марта для Скорпионов

Трещину, которая может возникнуть в отношениях с близким человеком, необходимо «цементировать» сразу же, без промедления: ни в коем случае нельзя загонять возникшую проблему вглубь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 марта для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы подумать о душе – к счастью, не в общепринятом смысле этого выражения: в последнее время ваше моральное состояние нельзя назвать уравновешенным – необходимо это исправить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 марта для Козерогов

Не стоит отказывать в помощи человеку, который к вам за ней обратится: для вас это, скорее всего, не составит особой трудности, а для него станет серьезной и действенной помощью.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 марта для Водолеев

Будьте внимательны к окружающим – это позволит вам понять, кто относится к вам с симпатией, а кто – с враждебностью. Учитывайте открывшиеся знания в общении – как с первыми, так и со вторыми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 марта для Рыб

Вам сегодня нежелательно приступать к реализации новых проектов: они будут продвигаться медленно, с проволочками, поэтому лучше закончить те дела, над которыми вы работаете давно.

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