Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней лунного календаря

Один из самых сложных дней лунного календаря, энергетика которого негативно влияет на человеческую психику.

Желательно – разумеется, если будет такая возможность – не выходить из дома и ограничить общение с людьми, особенно теми, кто вызывает у вас негативные эмоции. Приветствуются размышления о предыдущем жизненном этапе: нужно определить, в какой момент были совершены ошибки, а заодно решить, каким образом можно их исправить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 мая для Овнов

Негативная энергия дня боится хорошего настроения, поэтому желательно поддерживать его любыми способами – лучше всего при помощи любимого занятия, которое всегда вызывает у вас положительные эмоции.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 мая для Тельцов

Встретившись с человеком, который агрессивно настроен, а потому позволяет себе неадекватные выпады, постарайтесь с ним не общаться, а еще лучше – вообще обойдите его стороной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 мая для Близнецов

День может потребовать принятия важного решения, к которому нужно подходить максимально вдумчиво и ответственно, в противном случае велика вероятность ошибки, которую сложно будет исправить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 мая для Раков

На предложение хорошо заработать, практически ничего при этом не делая, лучше ответить отказом: скорее всего, речь будет идти о мошеннической схеме, участником которой вы легко можете стать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 мая для Львов

Нежелательно выполнять обязанности "за себя и за того парня", даже если речь идет о ваших домашних – таким образом вы приучите их к своей опеке, что окажется для них не добром, а злом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 мая для Дев

Постарайтесь сдерживать себя не только в действиях, но и в словах: обидные слова, брошенные в адрес близкого человека, станут не только поводом, но и причиной разрушения крепких отношений.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 мая для Весов

День благоприятен для примирения с близким другом: даже если он вас чем-то обидел, примите его извинения и простите, тем более что он давно уже раскаялся в совершенной ошибке.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 мая для Скорпионов

Прежде чем упрекать и обвинять кого-либо в неблаговидном поступке, подумайте о том, являетесь ли вы образцом кристальной безупречности во всем и только потом начинайте бросаться "камнями".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 мая для Стрельцов

Звезды призывают вас – к счастью, только сегодня – отказаться от финансовых операций любого рода, причем как в реальной жизни, так и интернете: слишком велика вероятность стать жертвой мошенников.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 мая для Козерогов

Снизить уровень морального напряжения, которое будет одолевать вас в течение всего дня, поможет хорошая – желательно новая – книга или любимый кинофильм, а еще лучше – сериал.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 мая для Водолеев

Обсуждать кого-либо – особенно за глаза – нежелательно в любое время, но сегодняшний день особенно неблагоприятен для слухов и сплетен: они очень быстро обернутся против вас самих.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 мая для Рыб

Постарайтесь избежать острых углов в общении с окружающими вас людьми, особенно если речь будет идти о тех, от кого зависит ваша карьера, то есть, начальства: резких слов оно может не простить.

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