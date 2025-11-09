Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда идеей станет стремление к справедливости

Гороскоп на 9 ноября / © Credits

Нынешнее время благоприятно для любых дел, когда нужно чтобы все решалось не медленно и постепенно, а быстро и кардинально.

Основной социальной идеей станет стремление к справедливости: можно — и нужно — защищать тех, кого несправедливо обидели, и помогать обездоленным — как людям, так и животным.

Овен

День благоприятен для любого общения, но особенно удачными обещают быть деловые переговоры: партнеры будут готовы найти консенсус и поддержат любые — даже самые смелые и фантастические — ваши идеи.

Телец

Сегодня ваше отношение к жизни должно определять присуще вам чувство юмора: только глядя на происходящие события через его призму, можно будет не отчаяться и, в результате, превратить неудачу в успех.

Близнецы

Нежелательно распылять силы на множество мелких дел, лучше сосредоточиться на одном, но действительно крупном и важном, а все остальное — так сказать, второстепенное — оставить на потом.

Рак

Не стоит обижать других, даже если вам кажется, что они заслужили злых слов или действий с ваше стороны: по закону бумеранга, который пока еще никто не отменял, все — как хорошее, так и плохое — вернется обратно.

Лев

Работая, необходимо думать не о конечном результате, каким бы важным он ни был, а о процессе: если он доставит вам удовольствие, то и итог ваших трудов окажется достойны приложенных вами серьезных усилий.

Дева

День благоприятен для реализации проекта, над подготовкой к которому вы упорно и одновременно, скрупулезно работали в последнее время: сегодня обстоятельства для работы над ним сложатся наилучшим образом.

Весы

Общаясь с окружающими, помните о присущих вам такте и дипломатичности: даже если собеседник ведет себя грубо и недостойно, не стоит ему уподобляться — будьте выше его намеков и оскорблений.

Скорпион

В этот день важно не терять времени даром и браться за самые сложные и неподъемные дела, которые вы раньше откладывали на потом — сегодня для них сложатся благоприятные условия, поэтому важно не упустить шанс.

Стрелец

Хорошее время для того, чтобы вспомнить о таланте, полученном вами от природы и родителей, которым вы — по причине собственной скромности — до сих не использовали: считайте, что ваше время пришло.

Козерог

Не стоит отказываться от чужой работы, которую вас попросят сделать, так сказать, в нагрузку, то есть, помимо собственных дел: это позволит вам продемонстрировать свои выдающиеся способности начальству.

Водолей

Поскольку такое понятие как сглаз еще никто не отменял, постарайтесь ни с кем не делиться своими профессиональными — и, особенно, личными — планами с окружающими — особенно с теми, кто не внушает вам доверия.

Рыбы

День, несмотря на начало рабочей недели, благоприятен для общения с близкими людьми — прежде всего, этот совет касается детей и пожилых родственников, но об остальных тоже забывать не следует.