Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда мы сможем преодолеть преграды

Изморозь на растениях

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При этом чем активнее мы станем действовать, тем лучше — как для нас, так и для дела, которым мы занимаемся.

Но достичь поставленной цели, можно будет, только настроившись на позитив — он позволит мобилизовать все силы и преодолеть преграды, которые обязательно возникнут на пути.

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Овен

В этот день услышать большое количество критических замечаний в ваш адрес, к ним необходимо отнестись спокойно: конструктивную принять к сведению, а на все остальное просто не обратить внимания.

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Телец

День, когда очень важно взвешивать каждое свое высказывание, при этом неважно как будут произнесены заведомо недобрые слова — намеренно или неосторожно, сгоряча — за них в любом случае придется отвечать, не стоит доводить ситуацию до крайности.

Близнецы

Энергию, которой щедро наделят представителей знака звезды, необходимо расходовать бережно и экономно, иначе ее может не хватить на длинный — и важный для вас — профессиональный «забег».

Рак

Главным профессиональным навыком, который будет востребован в это время, станет быстрота реакции: она позволит мгновенно оценить все «за» и «против» сложившейся ситуации и, пока другие будут размышлять, начать действовать.

Лев

Раздражения, которое вы можете будете испытывать сегодня, удастся избежать, если занять себя важным делом — прежде всего, работой, особенно той, которую никак нельзя отложить.

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Дева

Не лучший день для финансовых операций любой сложности: даже оплату коммунальных платежей лучше перенести на другой день, а о более серьезных и важных делах и говорить не приходится.

Весы

Даже при свойственной вашему знаку дипломатичности и умении уговаривать самых непримиримых и не склонных к переговорам противников, встревать в чужие конфликты сегодня не стоит — до добра это не доведет.

Скорпион

Обижать окружающих людей не стоит в любой день, но сегодня это особенно нежелательно: даже если ваши замечания окажутся справедливыми, довести этот факт до сознания тех, кого вам удастся задеть за живое.

Стрелец

Любые дела, за которые вы сегодня возьметесь, заведомо обречены на успех, поэтому необходимо воспользоваться удачным шансом и приступить к реализации — даже самого смелого — проекта.

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Козерог

Даже если вы заранее планировали на этот день какое-то — пусть и скромный — семейный праздник, от его устройства нужно отказаться –иначе существует вероятность серьезного конфликта, в котором примут участие близкие вам люди.

Водолей

Самым неожиданным образом ответы на важные вопросы придут к вам… во сне, поэтому постарайтесь не забыть, что именно увидели ночью, а затем правильно истолкуйте знаки, которые дам вам подсознание.

Рыбы

Нынешний день идеально подходит для составления профессионального плана на ближайшее время: все пункты, которые вы решите наметить, реализуются не только быстро, но и максимально удачно.

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