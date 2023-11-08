Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя хвастаться

Напряженный и опасный день, в течение которого достаточно одной-единственной искры, чтобы вспыхнуло пламя скандала.

Не стоит преувеличивать свои профессиональные достижения и уж тем более хвастаться ими – результат таких действий окажется прямо противоположным ожидаемому: на похвалу в таком случае рассчитывать точно не придется. В отношении денег необходимо проявлять осторожность: разумная доля экономии позволит не выйти из бюджета и сохранить свои средства в неприкосновенности.

Овен

Решив отвлечься от работы и немного отдохнуть, постарайтесь выбрать активные способы восстановить силы – например, занятия спортом или хотя бы прогулку быстрым шагом – расслабление вам в этот день ник чему.

Телец

О нежелании принимать в своем доме непрошеных гостей – например, дальних родственников – необходимо заявить сразу и твердо, в противном случае вам очень трудно будет отправить их восвояси.

Близнецы

День – или хотя бы его часть – несмотря на его будний статус, необходимо посвятить наведению порядка в доме: необходимо не только отмыть все до блеска, но и рассортировать содержимое шкафов – в них много лишнего.

Рак

С утра вам может показаться, что у вас очень много энергии, но уже к обеду вы можете обнаружить, что она быстро иссякает, поэтому постарайтесь тратить ее максимально экономно – на самые важные дела.

Лев

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо осторожно относиться не только к своим поступкам, но и к словам: слишком велика вероятность сделать или сказать что-то такое, что потом придется долго исправлять.

Дева

Не стоит обсуждать человека, который чем-то вам не угодил – особенно за его спиной: возможно, вы не знаете всех обстоятельств, которые заставили его поступить так или иначе, а значит, не можете быть объективными.

Весы

На работе, выполняя свои обязанности, постарайтесь не брать на себя чужую нагрузку, даже если вас очень об этом попросят: скорее всего, в этой просьбе заключен подвох, что поставит вас в неловкое положение.

Скорпион

Все задачи, которые вы ставите перед собой в этот день, желательно заранее распределить по пунктам рабочего плана, которого вы будете придерживаться – в противном случае рискуете ничего не успеть.

Стрелец

Не ставьте перед собой грандиозных целей – достичь их все равно не удастся, поэтому желательно сосредоточиться на повседневной рутинной работе, а еще лучше – получить от нее удовольствие.

Козерог

Общение с окружающими людьми может занять слишком много времени, что отвлечет от работы и не даст выполнить все запланированное на день, поэтому его необходимо тщательно дозировать.

Водолей

От финансовых операций, даже если они были запланированы на этот день ранее, лучше отказаться: прибили от них сегодня ожидать не приходится, а полученный в результате убыток вряд ли вас порадует.

Рыбы

Не лучший день для общения с начальством: настроение, в котором оно будет пребывать в это время, не даст вам возможности получить от него положительный ответ на вашу просьбу, так что перенесите этот разговор.

Читайте также: