Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день размеренных и неторопливых занятий

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день размеренных и неторопливых занятий

День благоприятен для размеренных и неторопливых занятий – научных исследований, интеллектуальной и литературной деятельности.

Не стоит рассчитывать на какие-либо события – как позитивные, так и негативные: время пройдет тихо, без эмоциональных всплесков и суеты. Не рекомендуется выражать свое недовольство кем-либо или чем-либо, все, что произойдет в этот день, необходимо принять как должное.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 ноября для Овнов

Одинаково успешными окажутся как новые, так и давно начатые, но отложенные в сторону дела – главное, работая, не отвлекаться на вопросы, не имеющие отношения к основному виду деятельности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 ноября для Тельцов

Почувствовав желание сказать кому-то колкость, подумайте о том, что переполняющую вас энергию можно направить в более конструктивное русло – например, на работу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 ноября для Близнецов

День рекомендуется посвятить отдыху – если не весь, то хотя бы вторую его половину – и провести время с родными людьми, это подружит и сплотит вас с теми, с кем отношения в последнее время разладились.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 ноября для Раков

Сегодня плохая примета – одалживать деньги и давать попользоваться своими вещами. Считается, что таким образом можно отдать часть своей энергии, необходимой для жизни и работы.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 ноября для Львов

Главная задача дня – не дать никому испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, тогда все дела будут ладиться легко и без усилий, на позитивной волне.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 ноября для Дев

День, когда можно открыть новую жизненную страницу: например, отказаться от вредных привычек, сесть на диету, заняться спортом – эти меры очень быстро позитивно скажутся на внешности и здоровье.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 ноября для Весов

Постарайтесь сегодня испытывать только положительные эмоции – они дадут мощный приток позитивной энергии, которая на некоторое время значительно повысит качество жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 ноября для Скорпионов

Удача будет сопутствовать во всех делах – как профессиональных, так и личных, а уж чем именно лучше сегодня заниматься, зависит от того, что для вас сейчас находится в приоритете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 ноября для Стрельцов

В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет – приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обозлите второго – снова наладить с ним отношения будет непросто.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 ноября для Козерогов

Рекомендуется на время отложить работу и побаловать себя: погулять на свежем воздухе, сходить в салон красоты, попариться в бане, устроить на дому сеанс ароматерапии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 ноября для Водолеев

Планируя свою жизнь на ближайшее будущее, прислушивайтесь к внутреннему голосу – он, в отличие от сухих и прагматичных доводов разума, вас не подведет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 ноября для Рыб

Если вам понадобится помощь кого-то из окружающих, смело просите о ней – сегодня люди будут благожелательно настроены по отношению друг к другу, поэтому с радостью придут на помощь.

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