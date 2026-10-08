Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда любое дело ждет успех

Осенний лист / © Credits

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Можно также проводить переговоры юбого свойства — как профессионального, так и личного свойства: собеседники будут заинтересованы в нахождении общего языка и легко пойдут навстречу.

Прилив энергии, которую можно почувствовать в это время, нужно направить не только на решение рабочих вопросов, но и на добрые дела — благотворительность будет востребована, ка никогда.

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Овен

Несмотря на присущую этому дню позитивную энергию, полностью расслабляться и терять контроль над сложившейся на работе ситуацией не стоит, в противном случае что-то может пойти совсем не в ту сторону, в которую вы изначально направляли свой проект.

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Телец

Звезды считают, что особое внимание в этот день необходимо уделить не работе, а личной жизни, которая у представителей знака долго время находилась в загоне. Теперь обстоятельства сложатся таким образом, что ее события окажутся самыми важными, отодвинув в сторону все остальное.

Близнецы

Доверять незнакомым — или малознакомым — людям опасно всегда, но в этот день — особенно: нет никакой гарантии, что они не являются мошенниками или просто непорядочными особами, которые нацелились на содержимое вашего кошелька или банковской карточки.

Рак

С самого утра необходимо ориентировать себя исключительно на хорошее, совершенно не думая о плохом — в конце концов, силу такой психологической практики как позитивное мышление пока еще никто не отменял, так что надо пользоваться привилегиями, которые оно дает.

Лев

Выбирая профессиональные задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче — и быстрее — всего закончить, и только потом принимайтесь за трудоемкие, которые потребуют от вас много времени и усилий.

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Дева

Не стоит отталкивать от себя человека, который в прошлом совершил проступок, но теперь осознал свою вину и хочет извиниться — скорее всего, к этому решению он шел долгими и трудным для себя путем, что само по себе достойно всяческого уважения.

Весы

Сегодня ваше мнение будет восприниматься окружающими буквально на вес золота, поэтому друзья и знакомые буквально выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, тем более, что ничего не будет вам стоить.

Скорпион

Те, кто давно собирался купить или продать свое недвижимое имущество — дом, квартиру или земельный участок, наконец-то могут решительно выставить этот предмет на продажу — им обязательно заинтересуются потенциальные покупатели.

Стрелец

День благоприятен для начала ремонта — как косметического, так и капитального, откладывать который — в силу плачевного состояния жилья — уже нет никакой возможности: за три дня, включая два последующих выходных, вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.

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Козерог

Постарайтесь донести до начальства свои идеи, которые могут стать основой для новой — инновационной — рабочей тактики и стратегии: оно обязательно — и высоко — оценит ваше желание — и умение — находить новые, креативные пути решения старых проблем.

Водолей

Встреча с потенциальными спонсорами, которая вероятна сегодня, пройдет максимально успешно и результативно: вы будете выглядеть убедительно во всех отношениях — в том числе, и материальной, поэтому вполне сможете рассчитывать на пожертвования.

Рыбы

Свободное время, которого будет много во второй половине пятничного дня, необходимо уделить семье: родные и близкие люди давно считают, что вы не балуете их вниманием — сегодня сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.

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