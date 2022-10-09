Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждет удача в личной жизни

Удача в личной жизни – о профессиональных вопросах сегодня говорить не стоит – будет сопутствовать прежде всего тем, кто уверен в себе и умеет двигаться к цели, невзирая на препятствия. Тем, кто хочет изменить свой статус, можно делать – и принимать – предложение руки и сердца, назначать даты помолвки и свадьбы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 октября для Овнов

Нападки человека, который относится к вам с предубеждением, не стоит принимать близко к сердцу: их мнение вряд ли имеет для вас хоть какое-нибудь значение, так что сохраняйте спокойствие и берегите нервы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 октября для Тельцов

Воспользуйтесь возможностью исправить допущенную ранее ошибку или подкорректировать неверное решение, пока для этого еще есть время – в противном случае придется долго исправлять свои недочеты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 октября для Близнецов

В это время вы будете пожинать плоды того, что "посеяли" в предыдущие две-три недели, поэтому пенять в случае досадной неудачи придется только себя, впрочем, благодарить за заслуженную удачу – тоже.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 октября для Раков

Успешными будут любые финансовые предприятия – в том числе и те, которые связаны с благосклонностью фортуны, и если играть в казино звезды вам вряд ли посоветуют, то покупать лотерейные билеты можно и нужно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 октября для Львов

День благоприятен для изменения имиджа: почему бы не посетить салон красоты, не посоветоваться со стилистом и визажистом относительно того, каким должен быть ваш новый образ.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 октября для Дев

Недуги, которые могут дать о себе знать в это время, окажутся психосоматическими: они будут связами не с физическими, а с духовными проблемами организма, которые нужно срочно решать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 октября для Весов

День, когда чрезмерная активность не позволит выполнить все запланированное, напротив, может помешать этому из-за совершенных в спешке ошибок, так что действовать лучше не торопясь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 октября для Скорпионов

К капризам любимого человека необходимо отнестись с вниманием и пониманием: скорее всего, такое поведение обусловлено проблемами на работе, которые он переживает даже в выходной день.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 октября для Стрельцов

Отношения с друзьями – особенно теми, кого вы давно не видели – могут показаться напряженными, но стоит пообщаться поближе, как обстановка прояснится: окажется, что вам просто нужно чаще встречаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 октября для Козерогов

Окружающие относятся к вам максимально доброжелательно, однако это не значит, что вы не найдете поводов для конфликтов, поэтому – разумеется, по возможности – необходимо максимально сократить общение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 октября для Водолеев

День благоприятен для примирения с людьми, от которых вас отдалила ссора: даже если она произошла довольно давно, именно сегодня они будут максимально расположены к тому, чтобы понять и простить вас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 октября для Рыб

Не стоит сомневаться в идеях, которые в это время придут вам в голову: возможно, вы не получите за них Нобелевскую премию, но премию от начальства – вполне, обязательно завтра поделитесь с ним своими мыслями.

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