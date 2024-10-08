Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно двигаться вперед

День, когда, оставив позади все, что нам мешает – как в физическом, так и в моральном плане – нужно двигаться вперед.

Пришло время действовать решительно, активно продвигаясь к поставленным целям. При этом, можно каяться в собственных грехах и прощать прегрешения других людей, забывать обиды и не сосредоточиваться на негативе – поскольку оно увеличивается, «питаясь» нашими эмоциями, в таком случае его станет меньше. Время также благоприятно для обустройства и облагораживания окружающего пространства. Можно планировать и делать ремонт любой сложности – вплоть до полной перепланировки жилья – и приводить в порядок участок загородного дома или дачи.

Овен

Отвечая на важные профессиональные и жизненные вопросы, необходимо обратиться за помощью к своему внутреннему голосу: он даст единственно верный в данной ситуации совет относительно того, как нужно поступить.

Телец

Любое дело, начатое в этот день, удастся быстро и успешно завершить, к тому же, финансовые дивиденды, которые оно принесет, не только порадуют суммой, но и не заставят себя долго ждать.

Близнецы

Профессиональный шанс, который подарит этот день, будет на редкость удачным, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы его не упустить – повториться столь удачное стечение обстоятельств нескоро.

Рак

Важные данные, необходимые вам для работы, можно будет почерпнуть только из общения с другими людьми, поэтому – несмотря на вашу закрытость – нужно смело вступать в разговоры.

Лев

Желательно хотя бы на день отвлечься от работы, чтобы уделить внимание близким людям – пожилым родственникам и детям, в силу своей уязвимости они особенно сильно нуждаются в вашей любви.

Дева

Извиниться перед человеком, которого вы – намеренно или невзначай – обидели некоторое время назад, никогда не поздно, тем более что сегодня он особенно расположен помириться с вами.

Весы

Важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам судьба: без их подсказки вы, оказавшись на жизненном или профессиональном перепутье, можете свернуть совсем не в ту сторону.

Скорпион

В профессиональной сфере звезды настоятельно рекомендуют вам заниматься только работой – интриги, склоки и сплетни, которым увлечен ваш коллектив, лучше оставить без внимания.

Стрелец

Тем, кто сегодня хочет много успеть, желательно составить подробный план действий: последовательно придерживаясь его, вы сможете легко и быстро выполнить все профессиональные задачи дня.

Козерог

Не стоит возлагать особых надежд сегодняшние трудовые свершения – из-за всеобщей повальной расслабленности вам вряд ли удастся сделать что-то серьезное, так что лучше посвятить это время отдыху.

Водолей

Не стоит нервничать по поводу мелких неурядиц профессионального и бытового свойства – не пройдет и суток, как вы благополучно о них позабудете, так что стоит поберечь драгоценные нервные клетки.

Рыбы

Сегодня не стоит принимать серьезные решения: если вы ошибетесь – а такой вероятности избежать нельзя, серьезных последствий избежать не удастся, так что лучше не рисковать.

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