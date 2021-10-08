Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно все обдумать

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно все обдумать

День, когда любой поступок, даже если он кажется незначительным, необходимо тщательно обдумывать.

Если принятое решение будет правильным, уже в ближайшее время жизнь может измениться к лучшему, поэтому так важно не действовать наобум – по наитию. Мысль должна опережать действие, а не наоборот, тогда все сложится наилучшим образом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 октября для Овнов

Тем, кто давно мечтал о том, чтобы перейти на новое место работы, могут сделать предложение их мечты – самое главное, не упустить удачный шанс, желающих занять эту должность окажется немало.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 октября для Тельцов

Не стоит делать окружающих заложниками своего плохого настроения: прежде всего это касается близких, но и малознакомые люди не заслужили такого – негативного – отношения с вашей стороны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 октября для Близнецов

Эмоциональные качели, которые подхватят вас сегодня, когда негативное настроение будет сменяться позитивным и наоборот, могут изрядно измотать – сосредоточьтесь на хорошем и не возвращайтесь к негативу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 октября для Раков

Соблазн ответить злом на зло будет сегодня велик, как никогда, но его желательно задавить на корню – в противном случае может получиться цепная реакция, которая не даст выбраться из негатива.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 октября для Львов

Получив предложение заработать крупную сумму, практически ничего для этого не делая, не торопитесь отвечать согласием: вполне может получиться, что силы и время окажутся потраченными даром.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 октября для Дев

Велика вероятность того, что вы, обессилев, почувствуете желание бросить дело, которым занимаетесь – звезды не рекомендуют вам это делать: стоит вам немного потерпеть, и откроется второе дыхание.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 октября для Весов

Те, кто давно подумывает о смене рода деятельности, сегодня могут наконец-то осознать, чем именно они хотят заниматься – теперь останется только наметить план достижения цели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 октября для Скорпионов

Возможная встреча с первой любовью даст шанс на возобновление прежних отношений – с того момента, на котором они когда-то завершились.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 октября для Стрельцов

Хватаясь за все дела сразу, вы – как в погоне за двумя зайцами – гарантированно не успеете практически ничего, поэтому необходимо составить подробный план и тщательно ему следовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 октября для Козерогов

Велико будет желание расслабиться и устроить себе выходной, благо, в календаре он так и обозначен, но звезды не советуют вам этого делать – сначала необходимо довести до логического конца все начатые ранее дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 октября для Водолеев

Мелкие личные неудачи, возможные в это время, не стоит воспринимать как катастрофу – каждый имеет право как на ошибки, так и на их исправление: объясните любимому человеку, что не хотели его обидеть, он все поймет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 октября для Рыб

С намеченного "курса выходного дня" могут сбить мелкие бытовые неурядицы: чтобы не дать им такой возможности, отложите их решение на энное время – лучше всего на сегодняшний вечер.

Гороскопы на октябрь 2021:

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