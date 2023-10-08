Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда в нас проснется сила

День мощной космической энергии, которые пробуждает в людях неведомую им до сих пор силу – как моральную, так и физическую.

Но стоит помнить, что любые физические действия должны находиться под контролем разума, в противном случае можно надломать серьезных «дров». Время – что благоприятно для понедельника – предполагает активные действия, направленные на разрушение старого во имя создания нового. Причем, касается это не только профессиональных или бизнес-вопросов, но и личной жизни: стоит ли продолжать отношения, которые никому не приносят радости?

Овен

Верить сегодня на слово не стоит никому, даже если речь идет о близких людях – друзьях или родственниках: вряд ли они станут обманывать вас нарочно, скорее всего, сами были введены кем-то в заблуждение.

Телец

Несмотря на начало недели, вам имеет смысл заняться бытовыми хлопотами: уборка – как текущая, так и генеральная – позволит вам очистить жилье от негативной энергетики, что положительно скажется на жизни в целом.

Близнецы

Можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые по разным причинам долго откладывались на потом: для него сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь.

Рак

Составляя рабочий план на ближайшее будущее, постарайтесь учесть и вписать в него как можно больше деталей и нюансов, так вам будет гораздо легче и проще воплотить его в жизнь.

Лев

Представители вашего знака, как правило, считают риск благородным делом, но сегодня руководствоваться этим высказыванием не следует: слишком велика вероятность проиграть, а не выиграть.

Дева

Не стоит навязывать окружающим свое мнение, даже если объективно вы абсолютно правы: оставьте им право на собственные заблуждения – пусть они сами поймут и признают, что ошибались.

Весы

Можно - даже нужно – делать крупные покупки, которые вы давно планировали: во-первых, вам удастся получить их с хорошей скидкой, а во-вторых, качество приобретения будет радовать вас довольно долго.

Скорпион

Не стоит давать советы окружающим, даже если они вас о них попросят: велика вероятность того, что в случае ошибки человек захочет взвалить вину за нее на вас, уверяя, что именно вы направили его не в ту сторону.

Стрелец

К работе над новыми проектами сегодня лучше не приступать – успешной она все равно не будет, так что лучше посвятить день подготовке к ней: составлению плана и определению необходимых сил и средств.

Козерог

Несмотря на начало рабочей недели, необходимо найти время для общения с семьей – прежде всего, пожилыми родственниками и маленькими детьми: разговоры с ними поднимут вам настроение и установят мир в душе.

Водолей

Нельзя легкомысленно относиться к знакам, которые сегодня будут посылать представителям вашего знака высшие силы – они помогут вам избежать серьезной ошибки как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Рыбы

День благоприятен для возврата старых долгов: если не сможете вернуть все, отдайте хотя бы часть, тогда идущий к вам денежный поток не прервется – в противном случае в ближайшее время он может и «пересохнуть».

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