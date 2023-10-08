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Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда в нас проснется сила

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда в нас проснется сила

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной космической энергии, которые пробуждает в людях неведомую им до сих пор силу – как моральную, так и физическую. 

Но стоит помнить, что любые физические действия должны находиться под контролем разума, в противном случае можно надломать серьезных «дров». Время – что благоприятно для понедельника – предполагает активные действия, направленные на разрушение старого во имя создания нового. Причем, касается это не только профессиональных или бизнес-вопросов, но и личной жизни: стоит ли продолжать отношения, которые никому не приносят радости? 

Овен

Верить сегодня на слово не стоит никому, даже если речь идет о близких людях – друзьях или родственниках: вряд ли они станут обманывать вас нарочно, скорее всего, сами были введены кем-то в заблуждение. 

Телец 

Несмотря на начало недели, вам имеет смысл заняться бытовыми хлопотами: уборка – как текущая, так и генеральная – позволит вам очистить жилье от негативной энергетики, что положительно скажется на жизни в целом. 

Близнецы 

Можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые по разным причинам долго откладывались на потом: для него сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь. 

Рак 

Составляя рабочий план на ближайшее будущее, постарайтесь учесть и вписать в него как можно больше деталей и нюансов, так вам будет гораздо легче и проще воплотить его в жизнь. 

Лев 

Представители вашего знака, как правило, считают риск благородным делом, но сегодня руководствоваться этим высказыванием не следует: слишком велика вероятность проиграть, а не выиграть. 

Дева 

Не стоит навязывать окружающим свое мнение, даже если объективно вы абсолютно правы: оставьте им право на собственные заблуждения – пусть они сами поймут и признают, что ошибались. 

Весы 

Можно -  даже нужно – делать крупные покупки, которые вы давно планировали: во-первых, вам удастся получить их с хорошей скидкой, а во-вторых, качество приобретения будет радовать вас довольно долго. 

Скорпион 

Не стоит давать советы окружающим, даже если они вас о них попросят: велика вероятность того, что в случае ошибки человек захочет взвалить вину за нее на вас, уверяя, что именно вы направили его не в ту сторону. 

Стрелец 

К работе над новыми проектами сегодня лучше не приступать – успешной она все равно не будет, так что лучше посвятить день подготовке к ней: составлению плана и определению необходимых сил и средств. 

Козерог 

Несмотря на начало рабочей недели, необходимо найти время для общения с семьей – прежде всего, пожилыми родственниками и маленькими детьми: разговоры с ними поднимут вам настроение и установят мир в душе. 

Водолей 

Нельзя легкомысленно относиться к знакам, которые сегодня будут посылать представителям вашего знака высшие силы – они помогут вам избежать серьезной ошибки как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. 

Рыбы 

День благоприятен для возврата старых долгов: если не сможете вернуть все, отдайте хотя бы часть, тогда идущий к вам денежный поток не прервется – в противном случае в ближайшее время он может и «пересохнуть». 

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Просмотры
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