Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно остерегаться новых знакомств

Общение с окружающими нужно свести к нулю, особенно это касается неожиданных знакомств: новый человек, появившийся рядом, может изначально произвести хорошее впечатление, но оно окажется ошибочным.

День рекомендуется провести в одиночестве, экономя силы и не растрачивая даром эмоции.

Овен

Вывести вас из себя попытаются на только сослуживцы, но и близкие люди, и если от первых еще можно отмахнуться, то ко вторым необходимо отнестись с большой осторожностью — ссора с ними к добру не приведет.

Телец

Конфликты, которые будут возникать буквально из ничего — на ровном месте, могут испортить отношения с любимым человеком: чтобы это не произошло, необходимо сдерживать эмоции — впрочем, это уместно всегда.

Близнецы

Незаметно для себя вы можете попасть под чужое — в большинстве случаев, дурное — влияние, поэтому важно держать ситуацию под контролем и при первых признаках того, что ваша воля ослабевает, заканчивать общение.

Рак

От принятия важного решения, которого может потребовать от вас окружающие — семья или начальство — лучше отказаться: велика вероятность того, что оно, к большому вашему сожалению, окажется неправильным.

Лев

Свой дом, который в этот день можно — и нужно — считать лучшим укрытием от житейских передряг, нежелательно покидать надолго: если же все-таки понадобится выйти в люди, необходимо сразу же вернуться обратно.

Дева

Если вы успели кого-то обидеть, нынешний день благоприятен для того, чтобы признать, что были неправы, а заодно и принести свои извинения — вторая сторона охотно отпустить вам все совершенные вами «грехи».

Весы

Как бы сильно вам ни хотелось ответить резкостью на резкость кого-то из окружающих вас людей, постарайтесь все-таки сдержать себя: чрезмерная эмоциональность ни сегодня — ни в любой другой день — до добра не доведет.

Скорпион

В любой ситуации — даже если вам покажется, что вы поступили неправильно, не стоит заниматься самокритикой и, уж тем более, самоедством — никакой пользы такое занятие вам не принесет.

Стрелец

В этот день не стоит надевать на себя дорогие украшения, особенно если вы отправитесь в места массового скопления людей: слишком уж велик риск потерять ценную вещь, которой вы к тому же очень дорожите.

Козерог

Можно — а в некоторых случаях и нужно — отказаться от всего, что давно не приносит вам ни пользы, ни удовольствия: причем, касается это как старых — или опостылевших — вещей, так и отношений, которые уже отжили свое.

Водолей

Защититься от негативного влияния окружающего мира помогут, как говорят в таких случаях, родные стены, в которых вы чувствуете себя максимально комфортно — своя квартира, а еще лучше — дом, в котором вы выросли.

Рыбы

Звезды не рекомендуют в этот день давать какие-либо обещания — выполнить их вы, скорее всего, по ряду объективных причин не сможете, из-за чего останется неприятный осадок — как у вас, так и у того, кого вы подведете.

