Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда любые слова могут материализоваться

День, когда любые – сказанные нарочно или нечаянно – слова материализуются, облегчая или, наоборот, осложняя нашу жизнь.

Поэтому, необходимо тщательно взвешивать и контролировать все, что человек говорит, чтобы вместо ожидаемого и желаемого не получить то, что совсем не нужно. Также нежелательно вступать в словесные перепалки с кем бы то ни было, но особенно опасно ссориться с начальством – это самым неблагоприятным образом отразится на профессиональном и финансовом положении.

Овен

Несмотря на начало рабочей недели, день нельзя называть удачным для новых дел, а вот для того, чтобы уделить время себе, подходит вполне: стоит заняться тем, что приносит вам удовольствие, а еще лучше – пользу.

Телец

Как бы ни раздражал вас человек, с которыми вы вынуждены будете общаться, не опускайтесь до грубости: ему вы все равно ничего не докажете, а в глазах других людей ваш авторитет пошатнется.

Близнецы

Звезды советуют представителям вашего знака отказаться от активных действий профессионального характера в пользу бытовых и хозяйственных хлопот – тут вам удастся достичь завидных результатов.

Рак

Нежелательно долго предаваться воспоминаниям о прошлом, которое сегодня – с высоты прошедшего времени – кажется вам безмерно счастливым: гораздо важнее ощутить всю прелесть сегодняшнего дня.

Лев

Несмотря на присущие вам самостоятельность и независимость, в том числе и финансовую, нежелательно демонстрировать эти качества любимому человеку, ведь в таком случае он не сможет оказаться вам посильную помощь.

Дева

В последнее время вы много и упорно работали, а. значит, заслужили отдых: сегодня звезды советуют вам отправляться в путешествие – даже будучи недальним и непродолжительным, оно позволит восстановить силы.

Весы

Нынешний день может запустить цепную реакцию приятных жизненных перемен, которых вы давно ожидали: главное – не испугаться их стремительности и не затормозить в самый ответственный момент.

Скорпион

Проблема, которая в последнее время осложняет вашу жизнь, не так страшна, как это может покаяться на первый взгляд: вы и сами знаете, как можно ее решить, просто выход из ситуации вам не нравится, но другого, увы. Нет.

Стрелец

Вы напрасно упорно держитесь за прошлое: положа руку на сердце, надо признать, что оно кажется сказочным только потому, что уже прошло – если хорошо подумать, можно вспомнить и неприятные моменты.

Козерог

Работа сегодня вряд ли оправдает ваши ожидания – скорее всего, все будет валиться у вас из рук, поэтому желаемого результата добиться не удастся, поэтому, несмотря на начало недели, лучше посвятить день отдыху.

Водолей

Любые перемены – даже речь будет идти о перестановке мебели ил смены текстиля в доме – станут хорошей приметой: такая – бытовая – магия приведет к улучшению жизненной ситуации представителей знака.

Рыбы

Главным качеством, которое понадобится вам сегодня в общении с окружающими людьми, станет дипломатичность: в общении – как делового, так и личного характера – желательно обходить острые угли.

Читайте также: